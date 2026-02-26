https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ramazan-programi-yapan-nihat-hatipoglunun-z-kusagi-ile-imtihani-ghostlamak-sorusunu-anlamadi-1103835341.html
Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun Z kuşağı ile imtihanı: 'Ghostlamak' sorusunu anlamadı, defalarca sordu
Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun Z kuşağı ile imtihanı: 'Ghostlamak' sorusunu anlamadı, defalarca sordu
Ramazan programı yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na, genç bir kız 'ghostlamak' sorusu sordu. Soruda geçen 'ghostlamak' kelimesini anlamayan Prof. Dr... 26.02.2026
Ghostlamak nedir?
Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun Z kuşağı ile imtihanı: 'Ghostlamak' sorusunu anlamadı, defalarca sordu
15:20 26.02.2026 (güncellendi: 15:26 26.02.2026)
Ramazan programı yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na, genç bir kız 'ghostlamak' sorusu sordu. Soruda geçen 'ghostlamak' kelimesini anlamayan Prof. Dr. Hatipoğlu'nun 'ne demekmiş o' sorusu sosyal medyada gündem oldu.
İftar ve sahurda yaptığı programlarda soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gençlerin sıklıkla kullandığı 'ghostlamak' (görmezden gelme, ilişkiyi kesme) üzerine gelen bir soruyu önce anlamadı. 'Ne demekmiş o' diyen Prof. Dr. Hatipoğlu'nun o anları sosyal medyada da gündem oldu.
Prof. Dr. Hatipoğlu'na canlı yayında genç bir kız, "Bir arkadaşım, hep yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?" diye sordu. Prof. Dr. Hatipoğlu ise sorudaki 'ghostlamak' kelimesini anlamadığını belirterek 'Ne yaptı?', 'Ne demekmiş o' diyerek soruyu tekrarlattı.
Genç izleyicinin "Bir anda aramalarıma cevap vermedi" demesi üzerine Prof. Dr. Hatipoğlu'nun "Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar? Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur" diyerek yanıt verdi
Ghostlamak (ya da İngilizcesiyle ghosting), bir kişinin herhangi bir açıklama yapmadan, aniden ve tamamen iletişimi kesmesi anlamına geliyor.