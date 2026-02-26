https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ramazan-programi-yapan-nihat-hatipoglunun-z-kusagi-ile-imtihani-ghostlamak-sorusunu-anlamadi-1103835341.html

Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun Z kuşağı ile imtihanı: 'Ghostlamak' sorusunu anlamadı, defalarca sordu

Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun Z kuşağı ile imtihanı: 'Ghostlamak' sorusunu anlamadı, defalarca sordu

Sputnik Türkiye

Ramazan programı yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na, genç bir kız 'ghostlamak' sorusu sordu. Soruda geçen 'ghostlamak' kelimesini anlamayan Prof. Dr... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T15:20+0300

2026-02-26T15:20+0300

2026-02-26T15:26+0300

yaşam

nihat hatipoğlu

ramazan

ghosting

ghostlamak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103573/88/1035738830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db65d2095cb6b579c14645caa350bb1f.jpg

İftar ve sahurda yaptığı programlarda soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gençlerin sıklıkla kullandığı 'ghostlamak' (görmezden gelme, ilişkiyi kesme) üzerine gelen bir soruyu önce anlamadı. 'Ne demekmiş o' diyen Prof. Dr. Hatipoğlu'nun o anları sosyal medyada da gündem oldu. Ne yaptı? Ne demekmiş o? Prof. Dr. Hatipoğlu'na canlı yayında genç bir kız, "Bir arkadaşım, hep yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?" diye sordu. Prof. Dr. Hatipoğlu ise sorudaki 'ghostlamak' kelimesini anlamadığını belirterek 'Ne yaptı?', 'Ne demekmiş o' diyerek soruyu tekrarlattı. Genç izleyicinin "Bir anda aramalarıma cevap vermedi" demesi üzerine Prof. Dr. Hatipoğlu'nun "Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar? Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur" diyerek yanıt verdiGhostlamak nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/z-kusaginin-anlasilmaz-dilini-anlama-rehberi-en-cok-kullandiklari-20-jargon-1097700974.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nihat hatipoğlu, ramazan, ghosting, ghostlamak