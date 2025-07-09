Z kuşağının 'anlaşılmaz' dilini anlama rehberi: En çok kullandıkları 20 'jargon'

1. Gaslighting: Bir kişinin gerçeklik algısını manipüle ederek kendini sorgulatması, psikolojik istismar türüdür. "Onun söylediklerine güvenmemek zorundayım, çünkü sürekli beni gaslighting yapıyor, Kendimi haklıyken, haksız hissettiriyor." gibi söylemler buna örnek gösterilebilir. Bir kişinin gerçeklik algısını manipüle ederek kendini sorgulatması, psikolojik istismar türüdür. "Onun söylediklerine güvenmemek zorundayım, çünkü sürekli beni gaslighting yapıyor, Kendimi haklıyken, haksız hissettiriyor." gibi söylemler buna örnek gösterilebilir.

2. Pick Me Woman: Erkeklerin onayını kazanmak için diğer kadınları küçümseyen, kendini farklı göstermeye çalışan kadın anlamına gelmektedir. "Sürekli ‘Ben diğer kızlar gibi değilim’ diyerek dikkat çekmeye çalışıyor, tam bir pick me woman" gibi kullanımları vardır. Erkeklerin onayını kazanmak için diğer kadınları küçümseyen, kendini farklı göstermeye çalışan kadın anlamına gelmektedir. "Sürekli ‘Ben diğer kızlar gibi değilim’ diyerek dikkat çekmeye çalışıyor, tam bir pick me woman" gibi kullanımları vardır.

3. Simp: Karşı cinsin onayını almak için aşırı fedakarlık yapan, kendini değersizleştiren kişiye söylenmektedir. Örnek: "Her istediğini yapıyor, karşılık beklemeden; tam bir simp olmuş." Karşı cinsin onayını almak için aşırı fedakarlık yapan, kendini değersizleştiren kişiye söylenmektedir. Örnek: "Her istediğini yapıyor, karşılık beklemeden; tam bir simp olmuş."

4. Ghosting: İletişimi aniden ve açıklama yapmadan kesme davranışıdır. Örnek: "Bir anda mesajlarıma cevap vermemesi, beni tamamen ghosting’e maruz bıraktı." İletişimi aniden ve açıklama yapmadan kesme davranışıdır. Örnek: "Bir anda mesajlarıma cevap vermemesi, beni tamamen ghosting’e maruz bıraktı."

5. Flex: Sahip olunan bir şeyi göstermek, hava atmak. Örnek "Yeni aldığı arabayı sürekli paylaşıyor, resmen flex yapıyor." Sahip olunan bir şeyi göstermek, hava atmak. Örnek "Yeni aldığı arabayı sürekli paylaşıyor, resmen flex yapıyor."

6. Clout: Sosyal medyada veya toplumda sahip olunan prestij, güç veya popülerlik. "O, sadece clout için bu tartışmaya girdi" gibi kullanımları vardır. Sosyal medyada veya toplumda sahip olunan prestij, güç veya popülerlik. "O, sadece clout için bu tartışmaya girdi" gibi kullanımları vardır.

7. Cancel Culture: Bir kişinin veya kurumun hatalı davranışları nedeniyle sosyal medyada boykot edilmesi veya dışlanması şeklinde bilinmektedir. Örnek: "Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamalar yüzünden cancel culture’a maruz kaldı." Bir kişinin veya kurumun hatalı davranışları nedeniyle sosyal medyada boykot edilmesi veya dışlanması şeklinde bilinmektedir. Örnek: "Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamalar yüzünden cancel culture’a maruz kaldı."

8. Mood: O anki ruh hali veya duygu durumunu ifade etmektedir. "Bugün hiç konuşmak istemiyorum, tam bir ‘mood’ halindeyim" şeklinde çevrenizden duyabilirsiniz. O anki ruh hali veya duygu durumunu ifade etmektedir. "Bugün hiç konuşmak istemiyorum, tam bir ‘mood’ halindeyim" şeklinde çevrenizden duyabilirsiniz.

9. Stan: Bir kişiye veya gruba aşırı hayranlık duymak, desteklemek. Örnek: "O grubu yıllardır stan ediyorum, her şarkılarını dinlerim." Bir kişiye veya gruba aşırı hayranlık duymak, desteklemek. Örnek: "O grubu yıllardır stan ediyorum, her şarkılarını dinlerim."

10. Thirsty: Aşırı ilgi veya onay arayışı içinde olmak. "Sürekli beğeni bekliyor, biraz thirsty olmuş" gibi cümlelerle ifade edilir. Aşırı ilgi veya onay arayışı içinde olmak. "Sürekli beğeni bekliyor, biraz thirsty olmuş" gibi cümlelerle ifade edilir.

11. Lowkey / Highkey: Lowkey gizli, fark ettirmeden; highkey ise açıkça, gizlemeden anlamına gelmektedir. Örnek: "Lowkey onu seviyorum ama kimseye söylemiyorum." Lowkey gizli, fark ettirmeden; highkey ise açıkça, gizlemeden anlamına gelmektedir. Örnek: "Lowkey onu seviyorum ama kimseye söylemiyorum."

12. Vibe: Ortamın veya kişinin yaydığı enerji, his. "Bu kafede çok güzel bir vibe var, burada kalalım" gibi kalıplarda kullanılır. Ortamın veya kişinin yaydığı enerji, his. "Bu kafede çok güzel bir vibe var, burada kalalım" gibi kalıplarda kullanılır.

13. Salty: Bir konuda alınmış, kızgın veya kırgın olmaktır. Örnek: "O, kaybettiği için biraz salty davranıyor" şeklinde gençlerden duyabilirsiniz. Bir konuda alınmış, kızgın veya kırgın olmaktır. Örnek: "O, kaybettiği için biraz salty davranıyor" şeklinde gençlerden duyabilirsiniz.

14. Cap / No Cap: Cap yalan, abartı; no cap ise gerçek, doğru anlamında kullanılmaktadır. Örnek: "Bu söylediğin tamamen cap, inanma." / "No cap, gerçekten çok iyiyim." Cap yalan, abartı; no cap ise gerçek, doğru anlamında kullanılmaktadır. Örnek: "Bu söylediğin tamamen cap, inanma." / "No cap, gerçekten çok iyiyim."

15. Extra: Gereğinden fazla abartılı, dramatik davranmak. Örnek: "O, her konuda çok extra davranıyor, bazen yorucu olabiliyor." Gereğinden fazla abartılı, dramatik davranmak. Örnek: "O, her konuda çok extra davranıyor, bazen yorucu olabiliyor."

16. Love Bombing: Kısa sürede aşırı sevgi, ilgi göstererek karşı tarafı etkileme ve kontrol altına alma taktiği. "İlişkinin başında sürekli hediyeler ve iltifatlarla beni love bombing yaptı" en sık kullanımlarından biridir. Kısa sürede aşırı sevgi, ilgi göstererek karşı tarafı etkileme ve kontrol altına alma taktiği. "İlişkinin başında sürekli hediyeler ve iltifatlarla beni love bombing yaptı" en sık kullanımlarından biridir.

17. Receipts: Bir iddiayı veya suçlamayı kanıtlayan belge, ekran görüntüsü veya videoya verilen isimdir. Örnek: "Tartışmada haklı olduğunu kanıtlamak için receipts gösterdi." Bir iddiayı veya suçlamayı kanıtlayan belge, ekran görüntüsü veya videoya verilen isimdir. Örnek: "Tartışmada haklı olduğunu kanıtlamak için receipts gösterdi."

18. Shook: Şaşırmış, sarsılmış veya etkilenmiş olmak. "O haberi duyunca tamamen shook oldum" gibi söylemlerle ifade edilir. Şaşırmış, sarsılmış veya etkilenmiş olmak. "O haberi duyunca tamamen shook oldum" gibi söylemlerle ifade edilir.

19. Slay: Çok başarılı veya etkileyici olmak, göz kamaştırmak. Örnek: "Bugün kıyafetinle gerçekten slay yaptın." Çok başarılı veya etkileyici olmak, göz kamaştırmak. Örnek: "Bugün kıyafetinle gerçekten slay yaptın."