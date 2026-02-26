Putin: Rusya ve Belarus, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/putin-rusya-ve-belarus-yaptirim-baskisina-karsi-birlikte-calisiyor-1103838332.html

26.02.2026

Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Konseyi toplantısı Kremlin'de gerçekleştirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birlik Devleti'nin durumu ve ikili işbirliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.🗣Rusya Devlet Başkanı:🔴Rusya ve Belarus arasındaki entegrasyonu derinleştirme süreci doğal nitelikte ve karşılıklı fayda sağlıyor🔴İki ülke, ortak bir sosyo-ekonomik, savunma, göç, kültürel ve insani alan oluşturmayı başardı🔴Birlik Devleti'nde yaşamın tüm alanlarında iki ülke vatandaşlarının eşit hakları garanti altında🔴İki ülke, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor🗣Belarus Devlet Başkanı:🔴Gergin durum göz önüne alındığında, ülkelerimizin ittifak ve ortaklıkları geliştirmesi hayati önem taşıyor🔴Birlik Devleti'nin ana entegrasyon alanları, 3 yıl boyunca teknolojik egemenliğin sağlanmasına odaklanmalı🔴Rusya ve Çin'in müttefiklerine eşi görülmemiş ekonomik baskı uygulanıyor🔴Oreşnik sistemi, Aralık ayında Belarus'ta muharebe görevine başladı ve bu, Birlik Devleti'ndeki güvenlik garantileri anlaşmasının fiilen yürürlüğe girdiğini gösterdi

