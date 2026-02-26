Putin: Rusya ve Belarus, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor
16:58 26.02.2026 (güncellendi: 17:01 26.02.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Putin ve Lukaşenko, Kremlin'de iki ülkenin heyetlerinin de katılımıyla yapılan Birlik Devleti Devlet Konseyi toplantısında işbirliğinde gelinen seviyeye dikkat çekti.
Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Konseyi toplantısı Kremlin'de gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birlik Devleti'nin durumu ve ikili işbirliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
🗣Rusya Devlet Başkanı:
🔴Rusya ve Belarus arasındaki entegrasyonu derinleştirme süreci doğal nitelikte ve karşılıklı fayda sağlıyor
🔴İki ülke, ortak bir sosyo-ekonomik, savunma, göç, kültürel ve insani alan oluşturmayı başardı
🔴Birlik Devleti'nde yaşamın tüm alanlarında iki ülke vatandaşlarının eşit hakları garanti altında
🔴İki ülke, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor
🗣Belarus Devlet Başkanı:
🔴Gergin durum göz önüne alındığında, ülkelerimizin ittifak ve ortaklıkları geliştirmesi hayati önem taşıyor
🔴Birlik Devleti'nin ana entegrasyon alanları, 3 yıl boyunca teknolojik egemenliğin sağlanmasına odaklanmalı
🔴Rusya ve Çin'in müttefiklerine eşi görülmemiş ekonomik baskı uygulanıyor
🔴Oreşnik sistemi, Aralık ayında Belarus'ta muharebe görevine başladı ve bu, Birlik Devleti'ndeki güvenlik garantileri anlaşmasının fiilen yürürlüğe girdiğini gösterdi
