Putin: Rusya ve Belarus, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor
Putin: Rusya ve Belarus, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor
Putin ve Lukaşenko, Kremlin'de iki ülkenin heyetlerinin de katılımıyla yapılan Birlik Devleti Devlet Konseyi toplantısında işbirliğinde gelinen seviyeye dikkat çekti.
Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Konseyi toplantısı Kremlin'de gerçekleştirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birlik Devleti'nin durumu ve ikili işbirliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.🗣Rusya Devlet Başkanı:🔴Rusya ve Belarus arasındaki entegrasyonu derinleştirme süreci doğal nitelikte ve karşılıklı fayda sağlıyor🔴İki ülke, ortak bir sosyo-ekonomik, savunma, göç, kültürel ve insani alan oluşturmayı başardı🔴Birlik Devleti'nde yaşamın tüm alanlarında iki ülke vatandaşlarının eşit hakları garanti altında🔴İki ülke, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor🗣Belarus Devlet Başkanı:🔴Gergin durum göz önüne alındığında, ülkelerimizin ittifak ve ortaklıkları geliştirmesi hayati önem taşıyor🔴Birlik Devleti'nin ana entegrasyon alanları, 3 yıl boyunca teknolojik egemenliğin sağlanmasına odaklanmalı🔴Rusya ve Çin'in müttefiklerine eşi görülmemiş ekonomik baskı uygulanıyor🔴Oreşnik sistemi, Aralık ayında Belarus'ta muharebe görevine başladı ve bu, Birlik Devleti'ndeki güvenlik garantileri anlaşmasının fiilen yürürlüğe girdiğini gösterdi
Putin: Rusya ve Belarus, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor

Putin ve Lukaşenko, Kremlin'de iki ülkenin heyetlerinin de katılımıyla yapılan Birlik Devleti Devlet Konseyi toplantısında işbirliğinde gelinen seviyeye dikkat çekti.
Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Konseyi toplantısı Kremlin'de gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birlik Devleti'nin durumu ve ikili işbirliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

🗣Rusya Devlet Başkanı:

🔴Rusya ve Belarus arasındaki entegrasyonu derinleştirme süreci doğal nitelikte ve karşılıklı fayda sağlıyor

🔴İki ülke, ortak bir sosyo-ekonomik, savunma, göç, kültürel ve insani alan oluşturmayı başardı

🔴Birlik Devleti'nde yaşamın tüm alanlarında iki ülke vatandaşlarının eşit hakları garanti altında

🔴İki ülke, yaptırım baskısına karşı birlikte çalışıyor

🗣Belarus Devlet Başkanı:

🔴Gergin durum göz önüne alındığında, ülkelerimizin ittifak ve ortaklıkları geliştirmesi hayati önem taşıyor

🔴Birlik Devleti'nin ana entegrasyon alanları, 3 yıl boyunca teknolojik egemenliğin sağlanmasına odaklanmalı

🔴Rusya ve Çin'in müttefiklerine eşi görülmemiş ekonomik baskı uygulanıyor

🔴Oreşnik sistemi, Aralık ayında Belarus'ta muharebe görevine başladı ve bu, Birlik Devleti'ndeki güvenlik garantileri anlaşmasının fiilen yürürlüğe girdiğini gösterdi
