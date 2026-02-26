https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/fsbden-operasyon-zaporojyede-kieve-bilgi-aktaran-casus-yakalandi-1103825507.html

FSB'den operasyon: Zaporojye'de Kiev'e bilgi aktaran casus yakalandı

Muharebe sahasında verdiği devasa kayıpların üzerini az da olsa örtebilmek için Rusya topraklarında provokatif faaliyetlerine devam eden Ukrayna istihbaratı... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus birliklerin mevzilerine saldırılar düzenlenebilmesi için Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) bilgi aktaran bir casusun Zaporojye Bölgesi'nde yakalandığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamada, "FSB, Zaporojye Bölgesi'nde vatana ihanet ve casusluk şüphesiyle Ukrayna istihbarat servislerinin ajanı olan 1994 doğumlu Rusya vatandaşını hukuk dışı faaliyetlerine son verdi" dendi.FSB, zanlının Rus güçlerin mevzilerinin vurulması için Signal adlı mesajlaşma uygulamasından SBU temsilcisine Rus birliklerin ve askeri teçhizatın konumları hakkında bilgi aktardığının belirlendiğini kaydetti.Şahıs hakkında casusluk ve vatana ihanet suçlarından soruşturma ve dava açıldığını da bildiren FSB, zanlının bu suçlardan sırasıyla 20 yıla varan ve müebbete varan hapis cezası alabileceğini ekledi.

