Vinicius'a maymun dediği iddia edilmişti: UEFA’dan Prestianni’ye geçici men
Real Madrid'li Vinicius Junior’a ırkçı ifadeler kullandığı iddiası sonrası Benfica forması giyen Gianluca Prestianni geçici olarak cezalandırıldı. Benfica... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
UEFA, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’ye, Real Madrid’li Vinicius Junior’a 'maymun' dediği iddiası üzerine geçici men cezası verdi.
Karar doğrultusunda Arjantinli oyuncu, Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında forma giyemeyecek. UEFA, iddialarla ilgili etik ve disiplin müfettişi görevlendirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Kurum, geçici men kararının nihai disiplin hükmünü etkilemeyeceğini, soruşturma sonucuna göre ek yaptırımlar uygulanabileceğini bildirdi. Prestianni’nin suçlu bulunması halinde 10 maça kadar men cezası alabileceği ifade edildi.
Benfica Kulübü, karara itiraz edeceklerini duyurdu. Açıklamada, süreç tamamlanmadan oyuncudan mahrum kalınmasının üzüntü verici olduğu belirtilirken, itirazın rövanş maçı öncesinde sonuç doğurmasının zor olduğu kaydedildi. Kulüp, ırkçılıkla mücadeleye bağlılıklarını vurgularken, Prestianni’ye desteklerinin sürdüğünü açıkladı.
Lizbon’daki ilk maçta Real Madrid’in 1-0 kazandığı karşılaşmada yaşanan olay sonrası mücadele yaklaşık 10 dakika durmuş, Madridli futbolcular sahadan çekilmeyi değerlendirmişti. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’a beş kez “maymun” dediğini öne sürmüştü.
Vinicius, maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında ırkçılara tepki gösterirken, Prestianni ise iddiaları reddederek herhangi bir ırkçı hakarette bulunmadığını savundu.