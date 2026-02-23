https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/viniciusa-maymun-dedigi-iddia-edilmisti-uefadan-prestianniye-gecici-men-1103736506.html

Vinicius'a maymun dediği iddia edilmişti: UEFA’dan Prestianni’ye geçici men

Vinicius'a maymun dediği iddia edilmişti: UEFA’dan Prestianni’ye geçici men

Sputnik Türkiye

Real Madrid'li Vinicius Junior’a ırkçı ifadeler kullandığı iddiası sonrası Benfica forması giyen Gianluca Prestianni geçici olarak cezalandırıldı. Benfica... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T19:06+0300

2026-02-23T19:06+0300

2026-02-23T19:06+0300

spor

uefa

real madrid

benfica futbol takımı

maymun

ırkçı hareket

irkçı saldırı

irkçı

beyaz ırkçılığı

gizli ırkçılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103588941_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d64b3683389c2b533234c3879162868d.jpg

UEFA, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’ye, Real Madrid’li Vinicius Junior’a 'maymun' dediği iddiası üzerine geçici men cezası verdi.Karar doğrultusunda Arjantinli oyuncu, Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında forma giyemeyecek. UEFA, iddialarla ilgili etik ve disiplin müfettişi görevlendirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Kurum, geçici men kararının nihai disiplin hükmünü etkilemeyeceğini, soruşturma sonucuna göre ek yaptırımlar uygulanabileceğini bildirdi. Prestianni’nin suçlu bulunması halinde 10 maça kadar men cezası alabileceği ifade edildi.Benfica Kulübü, karara itiraz edeceklerini duyurdu. Açıklamada, süreç tamamlanmadan oyuncudan mahrum kalınmasının üzüntü verici olduğu belirtilirken, itirazın rövanş maçı öncesinde sonuç doğurmasının zor olduğu kaydedildi. Kulüp, ırkçılıkla mücadeleye bağlılıklarını vurgularken, Prestianni’ye desteklerinin sürdüğünü açıkladı.Lizbon’daki ilk maçta Real Madrid’in 1-0 kazandığı karşılaşmada yaşanan olay sonrası mücadele yaklaşık 10 dakika durmuş, Madridli futbolcular sahadan çekilmeyi değerlendirmişti. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’a beş kez “maymun” dediğini öne sürmüştü.Vinicius, maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında ırkçılara tepki gösterirken, Prestianni ise iddiaları reddederek herhangi bir ırkçı hakarette bulunmadığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/benfica---real-madrid-macinda-irkcilik-iddiasi-oyun-10-dakika-durdu-1103583911.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, real madrid, benfica futbol takımı, maymun, ırkçı hareket, irkçı saldırı, irkçı, beyaz ırkçılığı, gizli ırkçılık