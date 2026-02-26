https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/pezeskiyan-hamaney-nukleer-silahimiz-olmayacagini-soylediginde-gercekten-olmayacak-demektir-1103822662.html
Pezeşkiyan: 'Hamaney nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir'
İran devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Nükleer silah peşinde olmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney'e atıfla “Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir.” ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını ilan etmesi gerekiyor" şeklindeki açıklamasına dair ise “Bunu zaten defalarca açıkladık." diye konuştu.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran konusunda son derece net bir tutum sergilediğini aktararak "Başkan'ın mesajı çok açık. İran nükleer silaha sahip olamaz." demişti.
