Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/pentagon-cinin-askeri-faaliyetlerini-izlemek-icin-126-milyar-dolar-harcayacak-1103812311.html
'Pentagon, Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için 12.6 milyar dolar harcayacak'
'Pentagon, Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için 12.6 milyar dolar harcayacak'
Sputnik Türkiye
Pentagon’un, Çin’in artan askeri faaliyetlerini izlemek ve Hint-Pasifik’teki varlığına karşı koymak amacıyla 12,6 milyar dolarlık ek bütçe ayırmayı planladığı... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T00:48+0300
2026-02-26T00:48+0300
dünya
abd
çin
abd
hint-pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg
Pentagon'un, Çin'in Asya'daki artan askeri varlığına karşı koymak amacıyla denizaltılar, uydular ve siber operasyonlar da dahil olmak üzere Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için ek 12.6 milyar dolar ayırmayı planladığı bildirildi.Bloomberg'in bakanlığın bütçe belgesine dayandırdığı haberine göre ayrıca, ek fonların öncelikle ABD ordusunun hazırlığını artırmak, siber saldırı operasyonları geliştirmek ve Hint-Pasifik bölgesindeki gözetimi güçlendirmek, ayrıca Boeing tarafından üretilen gizli X-37B uzay aracının operasyonlarını genişletmek için kullanılacağı belirtildi.Habere göre, belgede şu ifadeler yer alıyor: Habere göre belgede ayrıca, yörüngedeki 'ABD sistemlerini devre dışı bırakabilecek veya zarar verebilecek Çin ya da Rus uzay araçlarını' izlemek üzere tasarlanan ABD’ye ait Silent Barker erken uyarı casus uydularının sayısını artırmak için 528 milyon dolarlık bir bütçe de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/arakciden-trumpa-bence-kendisi-sahte-haberlere-kurban-gidiyor-1103810438.html
çin
abd
hint-pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b92d58dbe1bd80213b91c59db8cf770.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, abd, hint-pasifik
abd, çin, abd, hint-pasifik

'Pentagon, Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için 12.6 milyar dolar harcayacak'

00:48 26.02.2026
© AP Photo / Carolyn KasterPentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Abone ol
Pentagon’un, Çin’in artan askeri faaliyetlerini izlemek ve Hint-Pasifik’teki varlığına karşı koymak amacıyla 12,6 milyar dolarlık ek bütçe ayırmayı planladığı bildirildi.
Pentagon'un, Çin'in Asya'daki artan askeri varlığına karşı koymak amacıyla denizaltılar, uydular ve siber operasyonlar da dahil olmak üzere Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için ek 12.6 milyar dolar ayırmayı planladığı bildirildi.
Bloomberg'in bakanlığın bütçe belgesine dayandırdığı haberine göre ayrıca, ek fonların öncelikle ABD ordusunun hazırlığını artırmak, siber saldırı operasyonları geliştirmek ve Hint-Pasifik bölgesindeki gözetimi güçlendirmek, ayrıca Boeing tarafından üretilen gizli X-37B uzay aracının operasyonlarını genişletmek için kullanılacağı belirtildi.
Habere göre, belgede şu ifadeler yer alıyor:

Kaynaklar, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın sorumluluk alanında, Çin’in eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağına ve bölgedeki ABD’nin güvenlik çıkarları ile ekonomik refahına yönelik artan tehditlere karşı, Savunma Bakanlığı’nın kritik çabalarını güçlendirmeye adanmıştır

Habere göre belgede ayrıca, yörüngedeki 'ABD sistemlerini devre dışı bırakabilecek veya zarar verebilecek Çin ya da Rus uzay araçlarını' izlemek üzere tasarlanan ABD’ye ait Silent Barker erken uyarı casus uydularının sayısını artırmak için 528 milyon dolarlık bir bütçe de yer aldı.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
DÜNYA
Arakçi'den Trump'a: 'Bence kendisi sahte haberlere kurban gidiyor'
Dün, 22:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала