'Pentagon, Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için 12.6 milyar dolar harcayacak'

'Pentagon, Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için 12.6 milyar dolar harcayacak'

Pentagon’un, Çin’in artan askeri faaliyetlerini izlemek ve Hint-Pasifik’teki varlığına karşı koymak amacıyla 12,6 milyar dolarlık ek bütçe ayırmayı planladığı... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Pentagon'un, Çin'in Asya'daki artan askeri varlığına karşı koymak amacıyla denizaltılar, uydular ve siber operasyonlar da dahil olmak üzere Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için ek 12.6 milyar dolar ayırmayı planladığı bildirildi.Bloomberg'in bakanlığın bütçe belgesine dayandırdığı haberine göre ayrıca, ek fonların öncelikle ABD ordusunun hazırlığını artırmak, siber saldırı operasyonları geliştirmek ve Hint-Pasifik bölgesindeki gözetimi güçlendirmek, ayrıca Boeing tarafından üretilen gizli X-37B uzay aracının operasyonlarını genişletmek için kullanılacağı belirtildi.Habere göre, belgede şu ifadeler yer alıyor: Habere göre belgede ayrıca, yörüngedeki 'ABD sistemlerini devre dışı bırakabilecek veya zarar verebilecek Çin ya da Rus uzay araçlarını' izlemek üzere tasarlanan ABD’ye ait Silent Barker erken uyarı casus uydularının sayısını artırmak için 528 milyon dolarlık bir bütçe de yer aldı.

