Arakçi'den Trump'a: 'Bence kendisi sahte haberlere kurban gidiyor'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasında iddia ettiği gibi İran'ın Avrupa'yı tehdit edebilecek füzelere sahip olduğu ve ABD ana karasını vurabilecek silahlar geliştirmek için çalıştığı yönündeki iddialarını reddetti.Arakçi, India Today televizyonuna verdiği röportajda söz konusu iddiayı yalanladı ve bu konudaki haberlerin sahte olduğunu vurguladı.Arakçi, İran'ın füzelerinin menzilini kasıtlı olarak 2 bin kilometre (1.200 mil) ile sınırladığını belirterek, füzelerin savunma ve caydırıcılık amacıyla geliştirildiğini ve küresel bir tehdit oluşturmadığını söyledi:ABD'nin İran'ın etrafında askeri yığınak yapmasına ilişkin soru üzerine Arakçi, şunları aktardı:5 Şubat'ta İran televizyonu PressTV, İran Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC), en yeni uzun menzilli balistik füzesi Khorramshahr-4'ü üslerinden birine konuşlandırdığını bildirmişti.Füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu ve bin 500 kilogramlık (3.300 pound) patlayıcı başlık taşıyabildiği belirtildi. Bu arada, Tahran ile Washington DC arasındaki mesafe yaklaşık 10 bin kilometre.
