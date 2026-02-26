Türkiye
Okullara kar engeli: 27 Şubat tatil olan iller
Okullara kar engeli: 27 Şubat tatil olan iller
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Erzincan ve Gümüşhane'de... 26.02.2026
Ülkenin doğusunda etkisini artıran kar ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.Erzincan’da il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personelle küçük çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.Gümüşhane’de de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve ilçelerin tamamında okullar tatil edildi. Belirli kamu personeli için idari izin uygulanacak.Ordu’da ise 12 ilçede eğitime tamamen, 3 ilçede kısmen ara verildi. Yetkililer, halkı don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Trabzon’da da Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı’nda tüm okullar, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı’nda taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi; Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı’nın yüksek kesimlerindeki bazı okullar da kapalı olacak.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Erzincan ve Gümüşhane’de tüm okullar tatil edilirken, Trabzon ve Ordu’da bazı ilçelerde eğitim kısmen durduruldu.
Ülkenin doğusunda etkisini artıran kar ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.
Erzincan’da il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personelle küçük çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
Gümüşhane’de de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve ilçelerin tamamında okullar tatil edildi. Belirli kamu personeli için idari izin uygulanacak.
Ordu’da ise 12 ilçede eğitime tamamen, 3 ilçede kısmen ara verildi. Yetkililer, halkı don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Trabzon’da da Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı’nda tüm okullar, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı’nda taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi; Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı’nın yüksek kesimlerindeki bazı okullar da kapalı olacak.
