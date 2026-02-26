https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/okullara-kar-engeli-27-subat-tatil-olan-iller-1103843479.html

Okullara kar engeli: 27 Şubat tatil olan iller

Okullara kar engeli: 27 Şubat tatil olan iller

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Erzincan ve Gümüşhane’de... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T20:51+0300

2026-02-26T20:51+0300

2026-02-26T21:17+0300

türki̇ye

türkiye

erzincan

erzincan valiliği

gümüşhane

ordu

ordu valiliği

kar

kar yağışı

kar fırtınası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4492c4fab3499b402232d443bc51daf2.jpg

Ülkenin doğusunda etkisini artıran kar ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.Erzincan’da il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personelle küçük çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.Gümüşhane’de de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve ilçelerin tamamında okullar tatil edildi. Belirli kamu personeli için idari izin uygulanacak.Ordu’da ise 12 ilçede eğitime tamamen, 3 ilçede kısmen ara verildi. Yetkililer, halkı don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Trabzon’da da Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı’nda tüm okullar, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı’nda taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi; Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı’nın yüksek kesimlerindeki bazı okullar da kapalı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/26-subat-kar-tatili-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1103815972.html

türki̇ye

erzincan

gümüşhane

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, erzincan, erzincan valiliği , gümüşhane, ordu, ordu valiliği, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili