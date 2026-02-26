26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından bazı il ve ilçelerde olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 26 Şubat Perşembe günü tatil edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Şubat tarihli hava durumu raporunda özellikle yüksek kesimler için yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Gün içinde etkisini artıran kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerin valilikleri peş peşe tatil kararları açıkladı. İşte kar tatili olan iller 26 Şubat 2026:
Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.