Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/26-subat-kar-tatili-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1103815972.html
26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından bazı il ve ilçelerde olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 26 Şubat Perşembe günü tatil edildi. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T09:05+0300
2026-02-26T09:05+0300
yaşam
kar tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102945889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25c8efdff286d83af133a398e2cc6525.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Şubat tarihli hava durumu raporunda özellikle yüksek kesimler için yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Gün içinde etkisini artıran kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerin valilikleri peş peşe tatil kararları açıkladı. İşte kar tatili olan iller 26 Şubat 2026:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-29-il-icin-sari-kodlu-kar-saganak-ve-firtina-uyarisi-yapildi-1103813824.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102945889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83957027006f7c957f355bfd70efbb29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar tatili
kar tatili

26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?

09:05 26.02.2026
© AA / Sait ÇelikKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AA / Sait Çelik
Abone ol
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından bazı il ve ilçelerde olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 26 Şubat Perşembe günü tatil edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Şubat tarihli hava durumu raporunda özellikle yüksek kesimler için yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Gün içinde etkisini artıran kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerin valilikleri peş peşe tatil kararları açıkladı. İşte kar tatili olan iller 26 Şubat 2026:
Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
YAŞAM
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 29 il için sarı kodlu kar, sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı
07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала