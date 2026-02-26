https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kayda-gecen-en-olumcul-yil-2025-yilinda-dunya-genelinde-129-gazeteci-hayatini-kaybetti-1103832605.html

'Kayda geçen en ölümcül yıl': 2025 yılında dünya genelinde 129 gazeteci hayatını kaybetti

Uluslararası rapora göre 2025 yılında 129 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Bu sayı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1992’den bu yana görülen en yüksek... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

yaşam

gazetecileri koruma komitesi (cpj)

muhabir

gazeteci

gazeteci cinayeti

rekor

i̇srail

Dünya genelinde gazetecilere yönelik ölümlerde dikkat çeken bir artış yaşandığı bildirildi. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yayımlanan raporda, 2025 yılında toplam 129 gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı.Bu rakamın, kurumun 1992’den bu yana tuttuğu kayıtlardaki en yüksek sayı olduğu belirtildi.Rapora göre, hayatını kaybedenlerin en az 104’ü çatışma ortamlarında öldürüldü. Bu ölümlerin 86’sından İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sorumlu olduğu ifade edildi.Bir önceki yıl, 2024’te ise toplam 124 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi. Böylece ölümlerin art arda ikinci yıl yükseldiği vurgulandı.Raporda ayrıca dikkat çeken bir başka detayın ise drone saldırılarındaki artış olduğu bildirildi. 2023’te yalnızca 2 olarak kaydedilen drone kaynaklı ölümlerin, 2025’te 39’a yükseldiği aktarıldı.Yetkililer, çatışma bölgelerinde gazetecilerin karşı karşıya kaldığı risklerin giderek arttığına işaret etti.

i̇srail

2026

