https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/tahrandan-washingtona-cazip-teklif-sinyali-petrol-ve-maden-yatirimi-karsiliginda-catisma-ihtimali-1103830069.html

Tahran’dan Washington’a 'cazip teklif' sinyali: Petrol ve maden yatırımı karşılığında çatışma ihtimali kalkar mı?

Tahran’dan Washington’a 'cazip teklif' sinyali: Petrol ve maden yatırımı karşılığında çatışma ihtimali kalkar mı?

Sputnik Türkiye

İran yönetimi, olası bir askeri çatışmayı önlemek ve ağır ekonomik yaptırımların baskısını azaltmak için ABD’ye cazip yatırım fırsatları sunmayı planlıyor... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T14:21+0300

2026-02-26T14:21+0300

2026-02-26T14:21+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

washington

tahran

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan bir İranlı yetkili, Tahran’ın ABD ile artan gerilim ortamında ticari diplomasi seçeneğini değerlendirdiğini açıkladı. Yetkiliye göre İran, olası bir askeri çatışmayı önlemek ve ağır ekonomik yaptırımların etkisini yumuşatmak için Washington’a enerji ve madencilik yatırımları içeren bir teklif sunmayı planlıyor.Enerji ve madencilikte cazip fırsatlarTahran’ın öncelikli olarak petrol, doğal gaz ve kritik mineraller sektörlerinde yabancı yatırım çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. İran’ın stratejisi, ABD’li şirketlere ekonomik çıkarlar sağlayarak Washington’un ilgisini çekmek ve ilişkileri istikrara kavuşturmak. Kaynak, Tahran’ın enerji sektöründe sınırlı yabancı yatırımlara izin verilen Venezuela modelini örnek olarak incelediğini de aktardı.Yaptırımların hafifletilmesi ve varlıkların serbest bırakılması hedefiİranlı yetkililer, bu ekonomik girişim ile ekonomik yaptırımların hafifletilmesini ve yurtdışında dondurulmuş milyarlarca dolarlık devlet varlıklarının serbest bırakılmasını amaçlıyor. Bu ekonomik diplomasi paketinin, Washington’un askeri seçenekler masada tutan tutumuna rağmen barışçıl bir çözüm arayışının parçası olduğu değerlendiriliyor.Cenevre’de müzakere trafiğiBu ticari açılım, iki ülke arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerle eş zamanlı olarak sürüyor. Taraflar Cenevre’de müzakere turuna devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını bir kez daha dile getirirken, bölgede önemli ölçüde Amerikan askeri yığınağı bulunuyor.Tahran’dan denge arayışı: ‘Eşit anlaşma’ vurgusuTahran’ın diplomatik kanalları açık tutarken aynı zamanda eşit şartlarda anlaşma istediği belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanı’nın, ülkesinin nükleer programına dair barışçıl perspektisini koruduğunu ve sınırlı diyalog yollarını sürdürdüğünü ifade ettiği aktarılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/bill-ve-hillary-clinton-epstein-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-verecek-bilinmesi-gerekenler-1103826701.html

washington

tahran

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, washington, tahran, i̇ran, abd