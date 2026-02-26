https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/tahrandan-washingtona-cazip-teklif-sinyali-petrol-ve-maden-yatirimi-karsiliginda-catisma-ihtimali-1103830069.html
Tahran’dan Washington’a 'cazip teklif' sinyali: Petrol ve maden yatırımı karşılığında çatışma ihtimali kalkar mı?
İran yönetimi, olası bir askeri çatışmayı önlemek ve ağır ekonomik yaptırımların baskısını azaltmak için ABD’ye cazip yatırım fırsatları sunmayı planlıyor... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan bir İranlı yetkili, Tahran’ın ABD ile artan gerilim ortamında ticari diplomasi seçeneğini değerlendirdiğini açıkladı. Yetkiliye göre İran, olası bir askeri çatışmayı önlemek ve ağır ekonomik yaptırımların etkisini yumuşatmak için Washington’a enerji ve madencilik yatırımları içeren bir teklif sunmayı planlıyor.Enerji ve madencilikte cazip fırsatlarTahran’ın öncelikli olarak petrol, doğal gaz ve kritik mineraller sektörlerinde yabancı yatırım çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. İran’ın stratejisi, ABD’li şirketlere ekonomik çıkarlar sağlayarak Washington’un ilgisini çekmek ve ilişkileri istikrara kavuşturmak. Kaynak, Tahran’ın enerji sektöründe sınırlı yabancı yatırımlara izin verilen Venezuela modelini örnek olarak incelediğini de aktardı.Yaptırımların hafifletilmesi ve varlıkların serbest bırakılması hedefiİranlı yetkililer, bu ekonomik girişim ile ekonomik yaptırımların hafifletilmesini ve yurtdışında dondurulmuş milyarlarca dolarlık devlet varlıklarının serbest bırakılmasını amaçlıyor. Bu ekonomik diplomasi paketinin, Washington’un askeri seçenekler masada tutan tutumuna rağmen barışçıl bir çözüm arayışının parçası olduğu değerlendiriliyor.Cenevre’de müzakere trafiğiBu ticari açılım, iki ülke arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerle eş zamanlı olarak sürüyor. Taraflar Cenevre’de müzakere turuna devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını bir kez daha dile getirirken, bölgede önemli ölçüde Amerikan askeri yığınağı bulunuyor.Tahran’dan denge arayışı: ‘Eşit anlaşma’ vurgusuTahran’ın diplomatik kanalları açık tutarken aynı zamanda eşit şartlarda anlaşma istediği belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanı’nın, ülkesinin nükleer programına dair barışçıl perspektisini koruduğunu ve sınırlı diyalog yollarını sürdürdüğünü ifade ettiği aktarılıyor.
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan bir İranlı yetkili, Tahran’ın ABD ile artan gerilim ortamında ticari diplomasi seçeneğini değerlendirdiğini açıkladı. Yetkiliye göre İran, olası bir askeri çatışmayı önlemek ve ağır ekonomik yaptırımların etkisini yumuşatmak için Washington’a enerji ve madencilik yatırımları içeren bir teklif sunmayı planlıyor.
Enerji ve madencilikte cazip fırsatlar
Tahran’ın
öncelikli olarak petrol, doğal gaz ve kritik mineraller
sektörlerinde yabancı yatırım çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. İran’ın stratejisi, ABD’li
şirketlere ekonomik çıkarlar
sağlayarak Washington’un
ilgisini çekmek ve ilişkileri istikrara kavuşturmak. Kaynak, Tahran’ın enerji sektöründe sınırlı yabancı yatırımlara izin verilen Venezuela modelini
örnek olarak incelediğini de aktardı.
Yaptırımların hafifletilmesi ve varlıkların serbest bırakılması hedefi
İranlı yetkililer, bu ekonomik girişim ile ekonomik yaptırımların hafifletilmesini ve yurtdışında dondurulmuş milyarlarca dolarlık devlet varlıklarının serbest bırakılmasını amaçlıyor. Bu ekonomik diplomasi paketinin, Washington’un askeri seçenekler masada tutan tutumuna rağmen barışçıl bir çözüm arayışının parçası olduğu değerlendiriliyor.
Cenevre’de müzakere trafiği
Bu ticari açılım, iki ülke arasında Umman
arabuluculuğunda yürütülen dolaylı nükleer müzakereler
le eş zamanlı olarak sürüyor. Taraflar Cenevre’de müzakere turuna
devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını bir kez daha dile getirirken, bölgede önemli ölçüde Amerikan askeri yığınağı
bulunuyor.
Tahran’dan denge arayışı: ‘Eşit anlaşma’ vurgusu
Tahran’ın diplomatik kanalları açık tutarken aynı zamanda eşit şartlarda anlaşma istediği belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanı’nın, ülkesinin nükleer programına dair barışçıl perspektisini koruduğunu ve sınırlı diyalog yollarını sürdürdüğünü ifade ettiği aktarılıyor.