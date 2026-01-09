https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/uzay-istasyonunda-ilk-astronottaki-tibbi-sorun-nedeniyle-erken-tahliye-1102625161.html

Uzay İstasyonu’nda ilk: Astronottaki ‘tıbbi sorun’ nedeniyle erken tahliye

Uzay İstasyonu'nda ilk: Astronottaki 'tıbbi sorun' nedeniyle erken tahliye

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan bir astronotta yaşanan ve ayrıntıları açıklanmayan bir ‘sağlık problemi’ nedeniyle, tüm mürettebatın planlanandan önce Dünya’ya döndürülmesine karar verdi.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, kararın, istasyonda yapılması planlanan bir uzay yürüyüşünün iptal edilmesinden yaklaşık 24 saat sonra düzenlenen basın toplantısında alındığını açıkladı.Isaacman, Crew-11 ekibinin şubat ayı sonunda planlanan dönüş tarihini beklemeyeceğini belirterek, önümüzdeki 48 saat içinde güvenli dönüşe ilişkin detayların netleştirileceğini söyledi.“Astronotlarımızın güvenliği açısından Crew-11’in planlanan tarihten önce dönmesinin en doğru seçenek olduğuna karar verdim” diyen Isaacman, yetkililerin ilgili mürettebat üyesi için ‘aşırı temkinli’ davrandığını söyledi.Astronotun kimliği açıklanmadıNASA, sağlık sorunu yaşayan astronotun kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı. Kurumun Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. James Polk, söz konusu durumun acil hayati tehlike oluşturmadığını, astronotun durumunun stabil olduğunu söyledi.Dr. Polk, sağlık sorununun iptal edilen uzay yürüyüşüyle ya da istasyondaki diğer operasyonlarla bağlantılı olmadığını belirterek, “Bu, mikro yerçekimi ortamında ortaya çıkabilen tıbbi durumlardan biri” dedi. Olayla ilgili tıbbi ayrıntılar ise paylaşılmadı.Uzay İstasyonu’nda neden sürekli mürettebat var?Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, bakım-onarım, karmaşık bilimsel deneyler, yaşam destek sistemlerinin yönetimi ve uzay yürüyüşleri gibi otomasyonun tek başına üstlenemediği kritik görevleri yürütüyor.Bugüne kadar istasyonda planlanan tarihten önce bir tahliye yaşanmazken, son yıllarda sağlık gerekçeleriyle iptal edilen uzay yürüyüşleri oldu.Örneğin 2021’de astronot Mark Vande Hei’nin sinir sıkışması yaşaması, 2024’te ise bir astronotun ‘uzay giysisinde sorun’ bildirmesi nedeniyle görevler son anda iptal edilmişti.

