Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/msu-hava-harp-okulunda-uyusturucu-sorusturmasi-9-sozlesmeli-er-gozaltina-alindi-1103820102.html
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 sözleşmeli er gözaltına alındı
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 sözleşmeli er gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığınca yapılan ihbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T11:34+0300
2026-02-26T11:34+0300
türki̇ye
uyuşturucu
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma üniversitesi
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103363/57/1033635751_9:0:992:553_1920x0_80_0_0_059ac4f752104c623018f512b2ef0d7f.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MSÜ Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak adliyeye getirildi.İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı.Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlerde arama ve el koyma talimatı da verildi."Uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" iddiasıyla yeni gelen bir ihbar üzerine 9 şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı, zanlıların bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/istanbul-merkezli-buyuk-uyusturucu-operasyonu-10-ton-250-kilo-uyusturucudan-sorumlu-olduklari-1103788808.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103363/57/1033635751_132:0:869:553_1920x0_80_0_0_bd7f3147caa0844630e743ea0640cb56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma üniversitesi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu
uyuşturucu, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma üniversitesi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu

MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

11:34 26.02.2026
© Fotoğraf : TwitterMilli Savunma Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığınca yapılan ihbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MSÜ Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak adliyeye getirildi.
İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı.
Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlerde arama ve el koyma talimatı da verildi.
"Uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" iddiasıyla yeni gelen bir ihbar üzerine 9 şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı, zanlıların bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
TÜRKİYE
İstanbul merkezli büyük uyuşturucu operasyonu: 10 ton 250 kilo uyuşturucudan sorumlu oldukları ortaya çıktı
Dün, 10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала