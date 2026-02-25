https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/istanbul-merkezli-buyuk-uyusturucu-operasyonu-10-ton-250-kilo-uyusturucudan-sorumlu-olduklari-1103788808.html

İstanbul merkezli büyük uyuşturucu operasyonu: 10 ton 250 kilo uyuşturucudan sorumlu oldukları ortaya çıktı

İstanbul merkezli büyük uyuşturucu operasyonu: 10 ton 250 kilo uyuşturucudan sorumlu oldukları ortaya çıktı

25.02.2026

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında uluslararası alanda ve Türkiye'de ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışmada, 60 kişiye ait banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Şüphelilerin kriptolu haberleşme programları üzerinden haberleştikleri tespit edilirken, zaman zaman uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye zaman zaman da başka ülkelere naklettikleri tespit edildi.Suç örgütleriyle bağlantıları tespit edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli süreçlerde karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.Zanlılara yönelik araştırmalarda, uluslararası alanda ve Türkiye'de ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Kriptolu haberleşme programlarını kullandıkları tespit edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütleri tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı kaydedildi.Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesiyle suç örgütlerinin varlığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu örgütlerin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman Türkiye'ye zaman zaman da başka ülkelere naklini sağladıkları ve yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları anlatıldı.30 kez uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdilerAçıklamada, bu suç örgütlerinin, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği vurgulandı. Yapılan çalışmalarda, eylemlere iştirak eden 64 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bunlardan 14'ünün başka suçlardan cezaevinde, 22'sinin yurt dışında ve firari olduğu, 2'sinin vefat ettiği, 26'sının ise yurt içinde bulunduğu kaydedildi.

