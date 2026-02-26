https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/msbden-dusen-f-16-ile-ilgili-aciklama-1103825388.html

MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama

MSB, dün düşen F-16 uçağıyla ilgili yaptığı açıklamada, pilotun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığının tespit edildiğini belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'de dün düşen F-16 ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.Fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildiBalıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı dün kaza kırıma uğramıştı. Konuyla ilgili MSB'den açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir. 25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

2026

