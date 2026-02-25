Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
MSB: 'Hava Pilot Binbaşı Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu şehit olmuştur'
MSB: 'Hava Pilot Binbaşı Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu şehit olmuştur'
MSB: 'Hava Pilot Binbaşı Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu şehit olmuştur'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
f-16
balıkesir
Milli Savunma Bakanlığı Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.MSB, kaza kırıma uğrayan F-16'nın pilotun ismini Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
türki̇ye
balıkesir
SON HABERLER
08:01 25.02.2026 (güncellendi: 09:45 25.02.2026)
Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
MSB, kaza kırıma uğrayan F-16'nın pilotun ismini Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
TÜRKİYE
Balıkesir'de F-16 düştü: 'Bir pilotumuz şehit olmuştur'
02:39
Haber akışı
