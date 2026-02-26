https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/mit-ve-emniyetten-ortak-teror-operasyonu-istanbulda-bombali-eyleme-hazirlaniyorlardi--1103835556.html
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu: İstanbul'da bombalı eyleme hazırlanıyorlardı
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu: İstanbul'da bombalı eyleme hazırlanıyorlardı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kritik noktalara saldırı hazırlığında oldukları belirtilen 4 DHKP-C'li yakalandı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T15:45+0300
2026-02-26T15:45+0300
2026-02-26T15:45+0300
türki̇ye
mi̇t
milli i̇stihbarat teşkilatı
dhkp-c
saldırı
bombalı saldırı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1b/1043673123_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1b35edb7d774ee83d405f6f75b750d9e.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları belirtilen terör örgütü DHKP-C üyesi 4 kişi yakalandı. Silahlı ve bombalı eylem hazırlığı Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüten 4 teröristin İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi. Bunun üzerine MİT'in, Emniyet birimleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda 4 terörist yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/fetonun-sozde-deniz-kuvvetleri-komutanligi-sorumlusu-yakalandi-teror-arananlar-listesindeydi--1103749408.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1b/1043673123_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4487ffbf313a99cc40b94d9a98c021f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, dhkp-c, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı
mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, dhkp-c, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu: İstanbul'da bombalı eyleme hazırlanıyorlardı
İstanbul'da kritik noktalara saldırı hazırlığında oldukları belirtilen 4 DHKP-C'li yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları belirtilen terör örgütü DHKP-C üyesi 4 kişi yakalandı.
Silahlı ve bombalı eylem hazırlığı
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüten 4 teröristin İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi. Bunun üzerine MİT'in, Emniyet birimleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda 4 terörist yakalandı.