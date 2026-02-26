https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/mit-ve-emniyetten-ortak-teror-operasyonu-istanbulda-bombali-eyleme-hazirlaniyorlardi--1103835556.html

MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu: İstanbul'da bombalı eyleme hazırlanıyorlardı

İstanbul'da kritik noktalara saldırı hazırlığında oldukları belirtilen 4 DHKP-C'li yakalandı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları belirtilen terör örgütü DHKP-C üyesi 4 kişi yakalandı. Silahlı ve bombalı eylem hazırlığı Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüten 4 teröristin İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi. Bunun üzerine MİT'in, Emniyet birimleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda 4 terörist yakalandı.

