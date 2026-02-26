Türkiye
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in vefat ettiğini duyurdu.
Softbol Milli Takımı sporcusu Sevdenur Gülçiçek, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.Türkiye Ragbi Federasyonu'nun, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Cenazesi bugünSoftbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.
Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in vefat ettiğini duyurdu.
Softbol Milli Takımı sporcusu Sevdenur Gülçiçek, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye Ragbi Federasyonu'nun, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cenazesi bugün

Softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.
