https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/milli-sporcu-sevdenur-gulcicek-hayatini-kaybetti-1103817703.html

Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in vefat ettiğini duyurdu. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T09:47+0300

2026-02-26T09:47+0300

2026-02-26T09:47+0300

spor

ölüm

sevdenur gülçiçek

milli sporcu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103817548_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_89f2c1fe6836427fac47e8f348ca5877.jpg

Softbol Milli Takımı sporcusu Sevdenur Gülçiçek, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.Türkiye Ragbi Federasyonu'nun, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Cenazesi bugünSoftbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/turk-edebiyatinin-aci-gunu-yazar-necati-tosuner-hayatini-kaybetti-1103727984.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ölüm, sevdenur gülçiçek, milli sporcu