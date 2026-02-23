https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/turk-edebiyatinin-aci-gunu-yazar-necati-tosuner-hayatini-kaybetti-1103727984.html

Türk edebiyatının acı günü: Yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Necati Tosuner yaşamını yitirdi. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Öykü, roman, deneme ve çocuk kitapları türünde birçok esere imza atan yazar Necati Tosuner yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki usta yazar bir süredir tedavi görüyordu. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı Günışığı Kitaplığı'ndan Necati Tosuner vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Necati Tosuner kimdir?1944 doğumlu öykü ve roman yazarıdır. Dört yaşında geçirdiği kaza sonucu oluşan fiziksel engeli, eserlerinde belirgin bir iz bıraktı. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü yarıda bıraktı. Yazmaya lise yıllarında başladı.Eserleriyle TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attilâ İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi birçok önemli ödül kazandı. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyesiydi.

