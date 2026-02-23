https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/turk-edebiyatinin-aci-gunu-yazar-necati-tosuner-hayatini-kaybetti-1103727984.html
Türk edebiyatının acı günü: Yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti
Türk edebiyatının acı günü: Yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Necati Tosuner yaşamını yitirdi. 23.02.2026
Öykü, roman, deneme ve çocuk kitapları türünde birçok esere imza atan yazar Necati Tosuner yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki usta yazar bir süredir tedavi görüyordu. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı Günışığı Kitaplığı'ndan Necati Tosuner vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Necati Tosuner kimdir?1944 doğumlu öykü ve roman yazarıdır. Dört yaşında geçirdiği kaza sonucu oluşan fiziksel engeli, eserlerinde belirgin bir iz bıraktı. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü yarıda bıraktı. Yazmaya lise yıllarında başladı.Eserleriyle TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attilâ İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi birçok önemli ödül kazandı. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyesiydi.
Öykü, roman, deneme ve çocuk kitapları türünde birçok esere imza atan yazar Necati Tosuner yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki usta yazar bir süredir tedavi görüyordu.
Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı
Günışığı Kitaplığı'ndan Necati Tosuner vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1944 Ankara doğumlu usta yazarımız Necati Tosuner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün saat 12.10’da hayatını kaybetmiştir. Türk edebiyatında özellikle öykü ve roman türündeki eserleriyle önemli bir yer edinen Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını yalın ama derin bir anlatımla ele almıştır. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Usta yazara Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz."
1944 doğumlu öykü ve roman yazarıdır. Dört yaşında geçirdiği kaza sonucu oluşan fiziksel engeli, eserlerinde belirgin bir iz bıraktı. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü yarıda bıraktı. Yazmaya lise yıllarında başladı.
Eserleriyle TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attilâ İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi birçok önemli ödül kazandı. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyesiydi.