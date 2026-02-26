https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-29-il-icin-sari-kodlu-kar-saganak-ve-firtina-uyarisi-yapildi-1103813824.html

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 29 il için sarı kodlu kar, sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yer yer sağanak, kar ve fırtına etkili olacak. 29 il için sarı kodlu yağış ve fırtına... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Şubat hava durumu tahminlerine göre Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 6 derece azalırken Meteoroloji, 29 il için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yaptı.Meteorolojik uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE – 9°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluKOCAELİ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluİZMİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutluMUĞLA – 10°C – Parçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutluISPARTA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMERSİN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKONYA – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.BOLU – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKASTAMONU – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSİNOP – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.RİZE – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AĞRI – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP – 10°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

