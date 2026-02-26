https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/2-ilde-egitime-kar-engeli-ilce-ilce-aciklandi-1103813659.html
2 ilde eğitime kar engeli: İlçe ilçe açıklandı
2 ilde eğitime kar engeli: İlçe ilçe açıklandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane ve Erzurum'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi. 26.02.2026
Gümüşhane ve Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.GümüşhaneGümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği belirtildi. Olası olumsuzluklara karşı kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.ErzurumErzurum’da ise kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında, Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs’ta hamile ve engelli kamu personelinin de izinli olacağı belirtildi.Öte yandan Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini bildirmişti.
Gümüşhane ve Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği belirtildi. Olası olumsuzluklara karşı kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Erzurum’da ise kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında, Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs’ta hamile ve engelli kamu personelinin de izinli olacağı belirtildi.
Öte yandan Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini bildirmişti.