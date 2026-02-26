Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim: Nükleer caydırıcılık hedefimize ulaştık
2026-02-26T10:12+0300
2026-02-26T10:12+0300
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer caydırıcılık hedefine başarıyla ulaştıklarını ilan etti.Kuzey Kore İşçi Partisi Kongresi'nde konuşan Kim, "Savaştan caydırma yeteneğine sahibiz ve herhangi bir güç bize saldırırsa derhal misilleme yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Kuzey Kore ordusunun ülkeye yönelik herhangi düşmanca askeri eyleme cevaben acımasız bir misilleme yapmaya hazır olduğunu mesajını veren Kim, "Ordumuz, ülkenin egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar vermeye çalışan her türlü gücün hasmane askeri eylemlerine karşı derhal acımasız bir misilleme saldırısı başlatacak" dedi.Kim, 'uluslararası barış koruma sisteminin' çöktüğü koşullarda, Kuzey Kore yönetimi ve halkının varlığını sürdürme ve kalkınma hakkının korunmasının en önemli devlet meselesi ve silahlı kuvvetlerin birincil sorumluluğu haline geldiğinin altını çizdi.
10:12 26.02.2026
Güney Kore, müttefikleriyle askeri ve istihbari işbirliğini genişletmeye devam ederken Kuzey Kore olası saldırganlığa karşı ülkesinin nükleer caydırıcılığını geliştirmeyi sürdürüyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer caydırıcılık hedefine başarıyla ulaştıklarını ilan etti.

Kuzey Kore İşçi Partisi Kongresi'nde konuşan Kim, "Savaştan caydırma yeteneğine sahibiz ve herhangi bir güç bize saldırırsa derhal misilleme yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ordusunun ülkeye yönelik herhangi düşmanca askeri eyleme cevaben acımasız bir misilleme yapmaya hazır olduğunu mesajını veren Kim, "Ordumuz, ülkenin egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar vermeye çalışan her türlü gücün hasmane askeri eylemlerine karşı derhal acımasız bir misilleme saldırısı başlatacak" dedi.

Kim, 'uluslararası barış koruma sisteminin' çöktüğü koşullarda, Kuzey Kore yönetimi ve halkının varlığını sürdürme ve kalkınma hakkının korunmasının en önemli devlet meselesi ve silahlı kuvvetlerin birincil sorumluluğu haline geldiğinin altını çizdi.
