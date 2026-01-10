https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/kuzey-kore-guney-kore-hava-sahamizi-ihlal-etti-1102629841.html
Kuzey Kore: Güney Kore hava sahamızı ihlal etti
2026-01-10T00:43+0300
Kuzey Kore, Güney Kore’nin bir insansız hava aracıyla hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Devlet medyası KCNA’nın aktardığına göre Pyongyang yönetimi, söz konusu ihlalin gerilimi daha da tırmandırdığını savunarak, yaşananlardan Güney Koreli yetkilileri sorumlu tuttu.Açıklamada Kuzey Kore, ''Güney Kore, insansız hava aracı saldırısıyla hava sahamızı ihlal etti. Gerilimin tırmanmasından Güney Kore'yi sorumlu tutuyoruz. Güney Kore en büyük düşmanımızdır'' dedi.
