https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kurtulmus-teror-orgutunun-kendini-feshetmesi-ve-silahlarini-tamamiyla-birakmasiyla-yeni-bir-doneme-1103845269.html
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz"... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T23:49+0300
2026-02-26T23:49+0300
2026-02-26T23:49+0300
numan kurtulmuş
türki̇ye
tbmm
terörsüz türkiye
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103845393_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c24fc2e0b6ab7c8bf21c241e05baa056.jpg
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.TBMM'de şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin, terör ve şiddet sarmalını geride bırakacağını belirtti.Konuşmasında tarihi bir eşiğin geçilmek üzere olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:Bir asır önce koskoca cihan devleti Osmanlı'yı paramparça eden emperyalist güçlerin bu coğrafyadan onlarca yeni ülke çıkardıklarını, sadece Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı değil, aynı aşiretin mensuplarını bile farklı ülkelerin vatandaşı haline getirdiklerini ifade eden Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu:'Bütün partilerin onayladığı bir uzlaşma metni olarak ortaya çıktı'Bölgenin amiral gemisi ve yeni dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye'nin üzerine düşenin, öncelikle iç kaleyi tahkim etmek, ardından da bütün bölge halklarının kardeşliğini yeniden bir daha ayrılmamak üzere tesis etmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin, tam da bu idealin, bu anlayışın, bu tarihsel birikimin bir sonucu olduğunu söyledi.TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında bilgi veren Kurtulmuş, komisyonda, şehit aileleri ve gaziler olduğu gibi toplumun farklı kesimlerinden de insanların bulunduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/erdogandan-genclere-kimse-kendi-topraklarinizda-kendi-oz-yurdunuzda-size-parmak-sallayamaz-1103843022.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103845393_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bae3a86c89c129037d3709507490c392.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye, terör örgütü
numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye, terör örgütü
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.
TBMM'de şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin, terör ve şiddet sarmalını geride bırakacağını belirtti.
Konuşmasında tarihi bir eşiğin geçilmek üzere olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:
Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren, bu süreçte herhangi bir adımımızda asla ve asla şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, gazilerimizin hatıralarına yanlışlık yapacak, onlara haksızlık yapacak hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır ve atılmasına müsaade edilmeyecektir.
Bir asır önce koskoca cihan devleti Osmanlı'yı paramparça eden emperyalist güçlerin bu coğrafyadan onlarca yeni ülke çıkardıklarını, sadece Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı değil, aynı aşiretin mensuplarını bile farklı ülkelerin vatandaşı haline getirdiklerini ifade eden Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu:
İnsanları sadece ırklarına göre değil, kurdukları suni sınırlarla aşiret ve aile olarak da böldüler. Ne yaparlarsa yapsınlar bir şey yapmaya güçleri yetmedi, bu bölgenin halklarını birbirlerine düşman kılamadılar. Türk'ün Kürt'le, Kürt'ün Arap'la, Arap'ın bir başka birisiyle kavgası, savaşı olmadı. Yine bu bölgenin insanları biliyor ki 'Müslümanlar, müminler ancak ve ancak kardeştirler. Kardeşlerin arasını bulun.' Kardeşler, aralarını kendileri buldular ve tarih boyunca yapılan bütün ayrılık senaryolarını bir kenara iterek bu bölgede yeniden birliği, beraberliği ve kardeşliği diriltmek için yeni bir safhaya geçtiler.
'Bütün partilerin onayladığı bir uzlaşma metni olarak ortaya çıktı'
Bölgenin amiral gemisi ve yeni dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye'nin üzerine düşenin, öncelikle iç kaleyi tahkim etmek, ardından da bütün bölge halklarının kardeşliğini yeniden bir daha ayrılmamak üzere tesis etmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin, tam da bu idealin, bu anlayışın, bu tarihsel birikimin bir sonucu olduğunu söyledi.
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında bilgi veren Kurtulmuş, komisyonda, şehit aileleri ve gaziler olduğu gibi toplumun farklı kesimlerinden de insanların bulunduğunu dile getirdi.