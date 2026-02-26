https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kurtulmus-teror-orgutunun-kendini-feshetmesi-ve-silahlarini-tamamiyla-birakmasiyla-yeni-bir-doneme-1103845269.html

Kurtulmuş: Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını tamamıyla bırakmasıyla yeni bir döneme başlıyoruz. Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz"... 26.02.2026

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.TBMM'de şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin, terör ve şiddet sarmalını geride bırakacağını belirtti.Konuşmasında tarihi bir eşiğin geçilmek üzere olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:Bir asır önce koskoca cihan devleti Osmanlı'yı paramparça eden emperyalist güçlerin bu coğrafyadan onlarca yeni ülke çıkardıklarını, sadece Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı değil, aynı aşiretin mensuplarını bile farklı ülkelerin vatandaşı haline getirdiklerini ifade eden Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu:'Bütün partilerin onayladığı bir uzlaşma metni olarak ortaya çıktı'Bölgenin amiral gemisi ve yeni dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye'nin üzerine düşenin, öncelikle iç kaleyi tahkim etmek, ardından da bütün bölge halklarının kardeşliğini yeniden bir daha ayrılmamak üzere tesis etmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin, tam da bu idealin, bu anlayışın, bu tarihsel birikimin bir sonucu olduğunu söyledi.TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında bilgi veren Kurtulmuş, komisyonda, şehit aileleri ve gaziler olduğu gibi toplumun farklı kesimlerinden de insanların bulunduğunu dile getirdi.

