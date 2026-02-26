Türkiye
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: 'Gelişmeler takip ediliyor'
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Erdoğan'dan gençlere: 'Kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda size parmak sallayamaz'
Erdoğan'dan gençlere: 'Kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda size parmak sallayamaz'
26.02.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'KYK Öğrencileri, Sporcular ve Gençlerle İftar Programı'nda yaptığı konuşmadan detaylar şöyle:
teknofest, recep tayyip erdoğan, gençlik
teknofest, recep tayyip erdoğan, gençlik

Erdoğan'dan gençlere: 'Kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda size parmak sallayamaz'

20:18 26.02.2026 (güncellendi: 20:21 26.02.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcularla biraraya geldiği iftar programında yaptığı konuşamada gençlere hitaben "Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'KYK Öğrencileri, Sporcular ve Gençlerle İftar Programı'nda yaptığı konuşmadan detaylar şöyle:
"Gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya,son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz"
"TEKNOFEST gençliği, azmini, inancını ve heyecanını kırmayı amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen gürül gürül yatağında akıyor"
"Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz"
