Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor. 26.02.2026
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı. Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.Tipi görüş mesafesini düşürdüKenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.Araç geçişi durdurulduBu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı

10:15 26.02.2026
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı
Abone ol
Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı. Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

Tipi görüş mesafesini düşürdü

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.

Araç geçişi durduruldu

Bu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.
