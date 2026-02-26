https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ardahan-savsat-kara-yolu-kar-ve-tipi-yuzunden-arac-gecisine-kapatildi-1103818648.html

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı. Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.Tipi görüş mesafesini düşürdüKenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.Araç geçişi durdurulduBu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.

