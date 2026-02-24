https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/prof-dr-bektastan-deprem-uretmez-denilen-bolge-icin-onemli-uyari-bolge-pasif-degil-1103757353.html

Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil

Prof. Dr. Osman Bektaş, 'deprem üretmez' denilen Doğu Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve bu algının yanlış olduğunu vurguladı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz sahili için uyardı. Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz sahili “deprem üretmez” algısı doğru değil. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde M>3 depremler yaygın. Bu, bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve kabuğun gerilim altında olduğunu gösterir." dedi. Yer kabuğu gerilim altında vurgusu Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre kıyı kesiminde 3 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bektaş, bunun bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve yer kabuğunun gerilim altında bulunduğunu gösterdiğini vurguladı. Bölgedeki asıl tehlikeye dikkat çektiRiskin yalnızca deprem büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, özellikle kıyıdaki dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerde bile hasarı artırabileceğine dikkat çekti.

