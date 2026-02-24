Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/prof-dr-bektastan-deprem-uretmez-denilen-bolge-icin-onemli-uyari-bolge-pasif-degil-1103757353.html
Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil
Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Bektaş, 'deprem üretmez' denilen Doğu Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve bu algının yanlış olduğunu vurguladı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T12:42+0300
2026-02-24T12:42+0300
türki̇ye
doğu karadeniz
kandilli rasathanesi
osman bektaş
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103221718_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_300ee729223e98dc85248aa4d54f5d78.jpg
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz sahili için uyardı. Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz sahili “deprem üretmez” algısı doğru değil. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde M&gt;3 depremler yaygın. Bu, bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve kabuğun gerilim altında olduğunu gösterir." dedi. Yer kabuğu gerilim altında vurgusu Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre kıyı kesiminde 3 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bektaş, bunun bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve yer kabuğunun gerilim altında bulunduğunu gösterdiğini vurguladı. Bölgedeki asıl tehlikeye dikkat çektiRiskin yalnızca deprem büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, özellikle kıyıdaki dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerde bile hasarı artırabileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/olasi-istanbul-depremi-kac-buyuklugunde-olur-prof-dr-osman-bektas-net-aralik-verdi-1103528346.html
türki̇ye
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103221718_73:0:2762:2017_1920x0_80_0_0_9ed1c1d5e9dfde0b7ad6fe924b3b9a6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doğu karadeniz, kandilli rasathanesi, osman bektaş, deprem
doğu karadeniz, kandilli rasathanesi, osman bektaş, deprem

Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil

12:42 24.02.2026
© AAProf. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AA
Abone ol
Prof. Dr. Osman Bektaş, 'deprem üretmez' denilen Doğu Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve bu algının yanlış olduğunu vurguladı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz sahili için uyardı. Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz sahili “deprem üretmez” algısı doğru değil. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde M>3 depremler yaygın. Bu, bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve kabuğun gerilim altında olduğunu gösterir." dedi.

Yer kabuğu gerilim altında vurgusu

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre kıyı kesiminde 3 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bektaş, bunun bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve yer kabuğunun gerilim altında bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bölgedeki asıl tehlikeye dikkat çekti

Riskin yalnızca deprem büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, özellikle kıyıdaki dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerde bile hasarı artırabileceğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
TÜRKİYE
Olası İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olur? Prof. Dr. Osman Bektaş net aralık verdi
16 Şubat, 10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала