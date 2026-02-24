https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/prof-dr-bektastan-deprem-uretmez-denilen-bolge-icin-onemli-uyari-bolge-pasif-degil-1103757353.html
Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil
Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Bektaş, 'deprem üretmez' denilen Doğu Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve bu algının yanlış olduğunu vurguladı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T12:42+0300
2026-02-24T12:42+0300
2026-02-24T12:42+0300
türki̇ye
doğu karadeniz
kandilli rasathanesi
osman bektaş
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103221718_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_300ee729223e98dc85248aa4d54f5d78.jpg
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz sahili için uyardı. Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz sahili “deprem üretmez” algısı doğru değil. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde M>3 depremler yaygın. Bu, bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve kabuğun gerilim altında olduğunu gösterir." dedi. Yer kabuğu gerilim altında vurgusu Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre kıyı kesiminde 3 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bektaş, bunun bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve yer kabuğunun gerilim altında bulunduğunu gösterdiğini vurguladı. Bölgedeki asıl tehlikeye dikkat çektiRiskin yalnızca deprem büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, özellikle kıyıdaki dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerde bile hasarı artırabileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/olasi-istanbul-depremi-kac-buyuklugunde-olur-prof-dr-osman-bektas-net-aralik-verdi-1103528346.html
türki̇ye
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103221718_73:0:2762:2017_1920x0_80_0_0_9ed1c1d5e9dfde0b7ad6fe924b3b9a6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğu karadeniz, kandilli rasathanesi, osman bektaş, deprem
doğu karadeniz, kandilli rasathanesi, osman bektaş, deprem
Prof. Dr. Bektaş'tan 'deprem üretmez' denilen bölge için önemli uyarı: Bölge 'pasif' değil
Prof. Dr. Osman Bektaş, 'deprem üretmez' denilen Doğu Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve bu algının yanlış olduğunu vurguladı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz sahili için uyardı. Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz sahili “deprem üretmez” algısı doğru değil. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde M>3 depremler yaygın. Bu, bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve kabuğun gerilim altında olduğunu gösterir." dedi.
Yer kabuğu gerilim altında vurgusu
Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre kıyı kesiminde 3 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bektaş, bunun bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve yer kabuğunun gerilim altında bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.
Bölgedeki asıl tehlikeye dikkat çekti
Riskin yalnızca deprem büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, özellikle kıyıdaki dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerde bile hasarı artırabileceğine dikkat çekti.