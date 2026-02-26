https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/juventus-maci-ardindan-okan-buruk-uzatmalarda-onde-oynamamiz-ve-baski-yapmamiz-gerektigini-soyledim-1103814550.html

Juventus maçı ardından Okan Buruk: İlk maçı izlerseniz 'bu takım finale gider' bu maçı izlerseniz de 'gidemez' dersiniz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen ancak tur atlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Allianz Stadı'nda 3-2 kaybederek skor avantajıyla tur atladıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Maçta karışık duygular yaşadıklarını aktaran Okan Buruk, "Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz. Rakibin kırmızı kartla cezalandırılmasından sonra gösterdiğimiz performanstan mutlu değiliz. Bizim için bu maç ders oldu. İlk maçta üstün oyun sergilemiştik. Burada skor ve oyun olarak kötü bir gece yaşadık. Uzatmalarda attığımız gollerle son 16 turuna çıktık. Bu, Türk futbolu için çok değerli. Bugün Juventus bizden iyiydi. Kazanmayı hak ettiler. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı."Juventus gibi bir takımı elemek çok önemli"Performansların her maç farklılık gösterebileceğini dile getiren Buruk, "Juventus'u 5-2 yendiğimiz maçı izlerseniz 'Bu takım finale gider.' dersiniz. Bu maçı izlerseniz de 'Gidemez' dersiniz. Hem iç sahada hem de deplasmanda oyunumuzu daha güçlü hale getirmeliyiz. Hedefimiz, yükseldiğimiz turu geçmek. Juventus, iyi bir takım. Juventus gibi bir takımı elemek çok önemli. İlk maçtaki sonuç bizim için önemliydi. Maç maç ilerleyeceğiz. Sonraki turda ilk maçı evimizde oynayacağız. Ligde de zorlu fikstüre gidiyoruz. İyi kadro kurduğunuzda oyuna sonradan giren oyuncuların önemi çok oluyor. Bunu çok hissedemedik." diye konuştu.İlk maçı 5-2 kazanmanın avantaj olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Burada yediğimiz golleri dikkate almalıydık. Galatasaray, ligde iyi bir deplasman takımıydı. Avrupa'da bu konuda zorlanıyorduk. Bugün genel olarak çok fazla ders çıkarmamız gerekiyor. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Yoğun bir tempodayız. İlk maçta oynadığımız tempoyu ortaya koyarsak karşımızda hiçbir takım duramaz." dedi.Buruk, ayrıca Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun orta sahadaki performansını beğendiğini ve kendisini gelecek maçlarda bu mevkide kullanabileceğini dile getirdi.Oyuncuların ruh haline değinen Okan Buruk, "Rakip, eksik kalınca iki tane değişiklik yaptım. Roland Sallai, sarı kart gördü. Juventus'un kanat oyuncuları çok iyiydi. O yüzden Sallai'nin durumundan korktum. Leroy Sane ile geçiş hücumu yakalamak istedim. Yunus Akgün'ü de kullanmak istedim ama olmadı. Ağrıları vardı ve oynamak istemedi. Ona ihtiyacımız olmuştu. İlk maçta bize çözüm üretmişti. Uzatmalarda önde oynamamız ve baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalınca da golü bulduk. Türk futbolu için önemli bir başarı elde ettik. Soyunma odasında oyundan dolayı mutsuzduk. Daha iyisini yapmamız lazım. Son 16 turuna kaldık ve bu da büyük bir başarı. Avrupa'da taraftar başarı bekliyordu. Bugünden ders çıkaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.Öte yandan Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına çıkmadı."Bu maçı bu duruma getirenler biziz"Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, çok iyi oynamadıklarını ama önemli olanın turu geçmiş olmaları olduğunu söyledi. Yılmaz, Juventus'a karşı İstanbul'daki ilk maçtaki 5-2'lik skor avantajı sayesinde bugün 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları maçın ardından Allianz Stadı’nın karma alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Juventus karşısında iyi oynamadıklarını belirten Yılmaz, "Ama sadece şunu söylemek istiyorum taraftarlarımıza; 3-0 gerideyken bile bizi her zaman desteklediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yani o saha içerisinde onların seslerini hep duyduk. Onlar da bizim itici kuvvetimiz oldu. Aslında maça baktığınızda çok gerçekçi olmamız lazım. Çünkü çok iyi oynamadık. Ama önemli olan turu geçtik. Mutluyuz tabii ki. İnşallah çok daha iyi oynayıp taraftarlarımızı, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.Maç içinde kendi performansını nasıl bulduğu sorusuna Barış Alper Yılmaz, "Önemli olan pozisyona girebilmek. Vücudumu hazırlıyorum aslında. Çok çalışıyorum. Gelişmeye açık bir oyuncuyum. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman sonuçlandıramadım. Açıkçası üzgünüm. Çünkü takıma çok daha katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan bireysel hedeflerimizden önce takım hedeflerimiz daha önemli. Bugün de turu geçtiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.Maç içinde devre arasında ve uzatmalara gidildiğinde teknik direktör Okan Buruk’un kendilerine neler söylediğinin sorulması üzerine Barış Alper Yılmaz, “Bu maçı bu duruma getirenler biziz. Hocamızın maç öncesinde bize verdiği taktiği aslında sahaya çok uygulayamadık. Aslında iyi oynayamadık. Bunu dile getirdim." yanıtını verdi.Yılmaz, maç içinde skor 3-0'a geldiğinde tedirginleştiklerini ve nabızlarının yükseldiğini dile getirerek "Hata bizim aslında futbolcuların. Hocamız saha kenarında gerçekten bizi çok fazla destekliyor. Onun enerjisi bize geçti diyebilirim. O yüzden tur atladık." ifadelerini kullandı."Kimseden çekinmiyoruz"İngiltere takımlarından Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecekleri hatırlatılan ve bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Yılmaz, "Kim gelirse gelsin biz Galatasaray'ız. Biz kimseden çekinmiyoruz. Biz kendi futbolumuzu oynadığımız zaman biliyorsunuz ki yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. O yüzden bakalım göreceğiz hayırlısı.” yorumunu yaptı.Juventus’a iki maçta toplamda 7 gol attıkları anımsatılan Barış Alper Yılmaz, şöyle devam etti:"3-0 gerideyken oynamak gerçekten kolay değil"Bugün tur atlamış olmalarına rağmen tur atlama keyfini tam yaşayıp yaşamadıkları sorusu da yöneltilen Yılmaz, "Yani açık olmak lazım. Çünkü biz buraya farklı bir skorla geldik. Geri çekilelim gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendi oyunumuzu oynamak istedik. Ama golleri yiyince tabii ki de üzüldük. Motivasyonumuz düştü. Çok fazla pek sevinemedik. Ama önemli olan turu geçmemiz. Böyle bakmamız lazım. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük işler yapıyoruz. Daha da iyi işleri yapacağız hep beraber." ifadelerini kullandı.Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçtan sonra kendilerini arayarak tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

