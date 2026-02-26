https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/galatasaray-sampiyonlar-liginde-son-16ya-yukseldi-1103812612.html
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus’a 3-2 mağlup olan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16'ya yükseldi
01:42 26.02.2026 (güncellendi: 02:32 26.02.2026)
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus’a 3-2 mağlup olan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların rakibi, 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.
Galatasaray, Juventus karşısında tur atlayarak 11 milyon euro daha kazandı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki UEFA geliri toplam 53.5 milyon euroya yükseldi.
Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandırdı. Ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan Galatasaray karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Osimhen Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu
Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaşan Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.
79. dakikada Kenan Yıldız'ın topu direkten döndü
Maçın 79. dakikasında Kenan Yıldız'ın dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Boga'nın sol kanattan ortasında arka tarafta bulunan Kenan, vuruşunda direği geçemedi.
Lloyd Kelly, kırmızı kart gördü
Juventus'un savunma oyuncusu Lloyd Kelly, karşılaşmanın 48. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İngiliz futbolcu, Barış Alper Yılmaz ile girdiği mücadelede rakibinin topuğuna bastığı için ilk olarak hakem Joao Pinheiro tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR tavsiyesi ile pozisyonu tekrar izleyen Portekizli hakem, verdiği kararı iptal ederek, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.
Osimhen: Baştan itibaren hayal kırıklığına uğradık
Maçla ilgili değerlendirme yapan Osimhen "Baştan itibaren hayal kırıklığına uğradık. 10 kişiye karşı bile çok zorlandık. Çalışmamız gereken çok şey var. Juventus maçı hak etmiş olabilir ama turu biz hak ettik" dedi.