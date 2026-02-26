Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/japonyada-buddharoid-yuzyillik-budist-metinlerle-egitilen-yapay-zekali-robot-kesis-1103825872.html
Japonya'da 'Buddharoid': Yüzyıllık Budist metinlerle eğitilen yapay zekalı robot keşiş
Japonya’da ‘Buddharoid’: Yüzyıllık Budist metinlerle eğitilen yapay zekalı robot keşiş
Kyoto University bünyesindeki bilim insanları, 'Buddharoid' adı verilen yapay zeka destekli bir robot keşiş geliştirdi. Buddharoid'in farkı etkileşimli olması, işte özellikleri...
‘Buddharoid’, son derece uzmanlaşmış metinler dahil olmak üzere kapsamlı Budist kutsal yazılarıyla eğitildi. Bu sayede kişisel ve felsefi sorulara yanıt verebilecek ‘dijital bilgelik’ kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.Proje, üniversitenin ülkedeki İnsanlığın Geleceği Enstitüsü bünyesinde görev yapan Seiji Kumagai liderliğinde yürütülüyor. Araştırma ekibi, gelişmiş dil modellerini ticari olarak temin edilebilen bir insansı robot gövdesiyle entegre etti. Robot bu sayede konuşabiliyor, jest ve mimik benzeri hareketler yapabiliyor, tapınak ortamında geleneksel dua pozisyonlarını takınabiliyor.‘Önceden programlı’ sistemlerden farklıDaha önce geliştirilen bazı dini robotlar, örneğin Hz. İsa’nın yapay zeka simülasyonları, çoğunlukla önceden programlanmış ya da belirli vaaz metinleriyle sınırlı sistemlerdi. Araştırmacılara göre Buddharoid ise etkileşimli sohbetler gerçekleştirebiliyor ve bunu insan benzeri hareketlerle eş zamanlı olarak yapabiliyor.Japonya’daki bir tapınakta gerçekleştirilen son tanıtımda, yüzsüz ve gri cübbeli robotun katılımcılar arasında yürüdüğü ve birebir sohbetler yaptığı görüldü.Projenin, Japonya’daki rahip sayısındaki azalmaya ve kırsal bölgelerde dini hizmetlere erişimde yaşanan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.
Japonya'da 'Buddharoid': Yüzyıllık Budist metinlerle eğitilen yapay zekalı robot keşiş

Kyoto University bünyesindeki bilim insanları, ‘Buddharoid’ adı verilen yapay zeka destekli bir robot keşiş geliştirdi. Önceden programlı örneklerinden farklı olan İnsansı formdaki robot, manevi rehberlik sunmak, hayatın temel sorularına yanıt vermek ve potansiyel olarak dini ritüellere yardımcı olmak üzere tasarlandı.
‘Buddharoid’, son derece uzmanlaşmış metinler dahil olmak üzere kapsamlı Budist kutsal yazılarıyla eğitildi. Bu sayede kişisel ve felsefi sorulara yanıt verebilecek ‘dijital bilgelik’ kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Proje, üniversitenin ülkedeki İnsanlığın Geleceği Enstitüsü bünyesinde görev yapan Seiji Kumagai liderliğinde yürütülüyor. Araştırma ekibi, gelişmiş dil modellerini ticari olarak temin edilebilen bir insansı robot gövdesiyle entegre etti.
Robot bu sayede konuşabiliyor, jest ve mimik benzeri hareketler yapabiliyor, tapınak ortamında geleneksel dua pozisyonlarını takınabiliyor.

‘Önceden programlı’ sistemlerden farklı

Daha önce geliştirilen bazı dini robotlar, örneğin Hz. İsa’nın yapay zeka simülasyonları, çoğunlukla önceden programlanmış ya da belirli vaaz metinleriyle sınırlı sistemlerdi. Araştırmacılara göre Buddharoid ise etkileşimli sohbetler gerçekleştirebiliyor ve bunu insan benzeri hareketlerle eş zamanlı olarak yapabiliyor.
Japonya’daki bir tapınakta gerçekleştirilen son tanıtımda, yüzsüz ve gri cübbeli robotun katılımcılar arasında yürüdüğü ve birebir sohbetler yaptığı görüldü.
Projenin, Japonya’daki rahip sayısındaki azalmaya ve kırsal bölgelerde dini hizmetlere erişimde yaşanan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.
