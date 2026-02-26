https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbulun-en-kalabalik-mahallesi-belli-oldu-nufusuyla-3-ili-geride-birakti-1103829905.html

İstanbul'un en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusuyla 3 ili geride bıraktı

İstanbul'un en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusuyla 3 ili geride bıraktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un en kalabalık mahallesi Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi oldu. Mahalle 110 bini aşan nüfusuyla üç ili geride bıraktı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T14:20+0300

2026-02-26T14:20+0300

2026-02-26T14:20+0300

yaşam

i̇stanbul

beylikdüzü

adrese dayalı nüfus kayıt sistemi

beylikdüzü adnan kahveci mahallesi

i̇stanbulun en kalabalık mahallesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103829351_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8419e1b1da43857d1fc447f2e49fe26.png

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemi'ne göre, Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 'İstanbul'un en kalabalık mahallesi' oldu. Nüfusu 111 bin 164 olarak belirlenen mahalle, Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı. Mahallenin nüfusu, İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı.Türkiye'nin ikinci büyük mahallesi olduTürkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Mahallesi olurken, ikinci kalabalık mahallesi 111 bin 164 kişinin yaşadığı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi oldu. Toplam 10 mahallesiyle 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip Beylikdüzü'nde, yaklaşık 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşıyor.Yüksek binaların ve sitelerin yoğunlukla bulunduğu mahalle, Büyükçekmece ilçe sınırında bulunuyor. Otopark sorununun diğer mahallelere oranla düşük olması ve ulaşımın kolaylığı, mahallenin tercih edilmesinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.3 ili geride bıraktıAdnan Kahveci Mahallesi, nüfusuyla 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı geride bıraktı. Mahallenin nüfusu, Anadolu'daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı.50 cadde ve 109 sokak varAdnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak, mahallenin sitelerden oluşmasından dolayı kalabalığın sokaklara yansımadığını belirtirken, "Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/tuik-acikladi-nufusu-1-milyonu-asan-ilk-ilce-esenyurt-oldu-1103366268.html

i̇stanbul

beylikdüzü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, beylikdüzü, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi , beylikdüzü adnan kahveci mahallesi, i̇stanbulun en kalabalık mahallesi