İstanbul’da sabah trafiği kilitlendi: Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 81’e çıktı
İstanbul’da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Küçük çaplı kazalar, araç arızaları ve yol çalışmalarıyla ana arterlerde akış yavaşladı. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelinde yoğunluk yüzde 69; Anadolu Yakası’nda yüzde 81, Avrupa Yakası’nda yüzde 60 ölçüldü.
Kentte bazı bölgelerde yağışla birlikte ufak çaplı kazalar, araç arızaları ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı.
Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Kartal’dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe’den başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar devam etti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik Ataşehir’den köprü girişine kadar uzadı.
Şile Otoyolu’nda ise Altunizade’den Ümraniye’ye kadar araçlar ağır seyretti.
Avrupa Yakası’nda D-100 hattı yine yoğun
Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Yenibosna, Topkapı, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde yoğunluk görüldü.
TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa’dan başlayan trafik köprü girişine kadar sürerken, Edirne istikametinde yoğunluk yaşanmadı.
Sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma noktalarında vatandaşlar duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası’na göre sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak kaydedildi. Yoğunluk Anadolu Yakası’nda yüzde 81’e çıkarken, Avrupa Yakası’nda yüzde 60 olarak ölçüldü.