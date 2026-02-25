https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tuzlada-isci-konteynerinde-yangin-dev-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1103789358.html

Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Tuzla'da işçilerin konteynerinde yangın çıktı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Nedeni henüz bilinmiyorAydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Müdahale sürüyorYangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

