https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tuzlada-isci-konteynerinde-yangin-dev-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1103789358.html
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı
Sputnik Türkiye
Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T11:05+0300
2026-02-25T11:05+0300
2026-02-25T11:46+0300
türki̇ye
tuzla
türkiye
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103789203_20:0:1629:905_1920x0_80_0_0_44abc567ffcddda1001fed0425cd2c9d.png
Tuzla'da işçilerin konteynerinde yangın çıktı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Nedeni henüz bilinmiyorAydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Müdahale sürüyorYangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/sekerleme-fabrikasinda-yangin-cikti-1103721084.html
türki̇ye
tuzla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103789203_230:0:1437:905_1920x0_80_0_0_6c4a2f4fd1b1a43386bf3ea436ccb7e5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tuzla, türkiye, yangın
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı
11:05 25.02.2026 (güncellendi: 11:46 25.02.2026)
Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Tuzla'da işçilerin konteynerinde yangın çıktı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı.
Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.