https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tuzlada-isci-konteynerinde-yangin-dev-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1103789358.html
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı
Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Tuzla'da işçilerin konteynerinde yangın çıktı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Nedeni henüz bilinmiyorAydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Müdahale sürüyorYangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
tuzla, türkiye, yangın
tuzla, türkiye, yangın

Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı

11:05 25.02.2026 (güncellendi: 11:46 25.02.2026)
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Tuzla'da işçilerin konteynerinde yangın çıktı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Nedeni henüz bilinmiyor

Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Müdahale sürüyor

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
