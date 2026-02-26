https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbul-avrupanin-en-yogun-hava-merkezi-olarak-londrayi-gecebilir-1103831540.html

İstanbul, Avrupa’nın en yoğun hava merkezi olarak Londra’yı geçebilir

Londra merkezli havaalanının CEO’su, İstanbul’un bu yıl ya da gelecek yıl Avrupa’nın en yoğun hava ulaşım merkezi olmasının beklendiğini söyledi.

Heathrow Airport Havalimanı CEO’su Thomas Woldbye, Reuters’a yaptığı açıklamada İstanbul’un bu yıl veya gelecek yıl Avrupa’nın en yoğun havacılık merkezi olmasını beklediğini belirtti.Londra’daki havaalanı iki piste sahipken, İstanbul’daki havaalanında beş pist bulunuyor ve kapasitesine yakın bir seviyede faaliyet gösteriyor.Büyüme planlarıLondra’nın batısında bulunan Heathrow Havalimanı, geçen yıl İngiliz maliye bakanı Rachel Reeves tarafından yeni bir pist inşası için onay aldı. Proje, ülke ekonomisini canlandırma planlarının bir parçası olarak görülüyor.Projenin maliyeti yaklaşık 33 milyar sterlin (44.6 milyar dolar) olarak hesaplanıyor; yeni terminal ve diğer iyileştirmelerle birlikte toplam maliyet 49 milyar sterline çıkabiliyor.Uzun süreçHavaalanı yetkilileri, çok yıllık bir planlama sürecine hazırlanıyor ve İngiliz milletvekillerinin bu yıl konuyla ilgili oylama yapması bekleniyor.CEO, hükümetin ekonomik büyüme ihtiyacı nedeniyle projeye bağlı kalacağına inandığını söyledi.Projeyle birlikte 2035 yılında yeni pistten uçuşların başlaması hedefleniyor; nihai planlama onayının ise 2029’a kadar verilmesi gerekiyor.

