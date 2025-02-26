https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/1093995296.html

İstanbul Havalimanı, Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı: En büyük kargo havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı: En büyük kargo havalimanı oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı 1.97 tonluk yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük havalimanı olarak Frankfurt'u geçerek birinci sıraya yerleşti 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T11:37+0300

2025-02-26T11:37+0300

2025-02-26T11:37+0300

ekonomi

istanbul havalimanı

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 1,97 milyon tonluk yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı olarak bilinen Frankfurt'u geride bırakarak zirveye yerleştiğini açıkladı. Bir önceki yıla göre yüzde 39.6 büyüme Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2024 yılına ilişkin hava trafik verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı yük taşımacılığında bir önceki yıla göre yüzde 39,6 büyüdü. Bu ivmenin devam etmesi halinde İstanbul Havalimanı, sadece Avrupa'da değil, dünyada da en önemli merkezlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.En fazla büyümeyi elde eden havalimanı olduUraloğlu, Avrupa'da hava kargo taşımacılığının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü, İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllarda küresel anlamda çok daha büyük rol oynayacağını vurguladı. Frankfurt Havalimanı'nda, bu dönemde, 1,95 milyon ton yük taşındığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/2024-seyahat-verileri-aciklandi-turkiyenin-en-pahali-otobus-bileti-sasirtti-1092255489.html

istanbul havalimanı

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Sputnik Türkiye

istanbul havalimanı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu