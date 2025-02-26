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İstanbul Havalimanı, Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı: En büyük kargo havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı: En büyük kargo havalimanı oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı 1.97 tonluk yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük havalimanı olarak Frankfurt'u geçerek birinci sıraya yerleşti 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T11:37+0300
2025-02-26T11:37+0300
ekonomi
istanbul havalimanı
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 1,97 milyon tonluk yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı olarak bilinen Frankfurt'u geride bırakarak zirveye yerleştiğini açıkladı. Bir önceki yıla göre yüzde 39.6 büyüme Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2024 yılına ilişkin hava trafik verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı yük taşımacılığında bir önceki yıla göre yüzde 39,6 büyüdü. Bu ivmenin devam etmesi halinde İstanbul Havalimanı, sadece Avrupa'da değil, dünyada da en önemli merkezlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.En fazla büyümeyi elde eden havalimanı olduUraloğlu, Avrupa'da hava kargo taşımacılığının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü, İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllarda küresel anlamda çok daha büyük rol oynayacağını vurguladı. Frankfurt Havalimanı'nda, bu dönemde, 1,95 milyon ton yük taşındığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
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istanbul havalimanı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu
istanbul havalimanı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu

İstanbul Havalimanı, Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı: En büyük kargo havalimanı oldu

11:37 26.02.2025
© AA / İSGAtatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı
Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / İSG
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İstanbul Havalimanı 1.97 tonluk yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük havalimanı olarak Frankfurt'u geçerek birinci sıraya yerleşti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 1,97 milyon tonluk yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı olarak bilinen Frankfurt'u geride bırakarak zirveye yerleştiğini açıkladı.

Bir önceki yıla göre yüzde 39.6 büyüme

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2024 yılına ilişkin hava trafik verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı yük taşımacılığında bir önceki yıla göre yüzde 39,6 büyüdü. Bu ivmenin devam etmesi halinde İstanbul Havalimanı, sadece Avrupa'da değil, dünyada da en önemli merkezlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

En fazla büyümeyi elde eden havalimanı oldu

Uraloğlu, Avrupa'da hava kargo taşımacılığının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü, İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllarda küresel anlamda çok daha büyük rol oynayacağını vurguladı. Frankfurt Havalimanı'nda, bu dönemde, 1,95 milyon ton yük taşındığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu havalimanını 1,87 milyon ton yükle Paris-Charles De Gaulle takip etti. 1,53 milyon ton ile Londra Heathrow Havalimanı 4. sırada yer alırken, 1,49 milyon ton yük taşınan Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 5. sırada yer aldı. Önceki yıllarda ilk 5'te yer alan Leipzig/Halle Havalimanı ise 1,38 milyon ton ile 6. sıraya geriledi. İstanbul Havalimanı yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren 'Majors Havalimanları' kategorisinde yer alıyor. Havalimanımız 2024'te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak, 2023 verilerine göre yüzde 5,3 büyüme elde etti. 2019 yılı yani pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında ise yüzde 16,9'luk bir büyümeyle 'Majors Havalimanları' arasında en fazla büyümeyi elde eden havalimanı oldu."
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