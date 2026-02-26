Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/irandaki-protestolarin-bilancosu-aciklandi-400-asker-hayatini-kaybetti-1103833728.html
İran’daki protestoların bilançosu açıklandı: '400 asker hayatını kaybetti'
İran’daki protestoların bilançosu açıklandı: '400 asker hayatını kaybetti'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ocak ayındaki olaylarda 300 ila 400 askerin ve en az 2 bin sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T15:16+0300
2026-02-26T15:16+0300
dünya
donald trump
mesud pezeşkiyan
i̇ran
protesto
can kaybı
asker
sivil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ocak ayında yaşanan olaylara ilişkin ölü sayısını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında, olaylarda 300 ila 400 askerin ve 2 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın dile getirdiği 32 bin protestocunun öldürüldüğü yönündeki iddiayı gerçek dışı olarak nitelendirdi.Devlet televizyonunda konuşan Pezeşkiyan, “Biz kendi halkımızı mı öldürdük?” ifadelerini kullandı. Resmi verilerin paylaşıldığını belirterek, daha yüksek rakam iddia edenlerin bunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.Ocak ayı sonunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olaylardaki toplam can kaybının 3 bin 117 olduğunu açıklamıştı.Pezeşkiyan, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün sivil vatandaşlar olduğunu vurguladı. Askeri personelin ise “kamu düzenini sağlamak amacıyla görev yaptığı” ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/iran-protestolar-sirasinda-olen-uc-bine-yakin-kisinin-isimlerini-acikladi-1103186292.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_00c5840da967fbc92f3f27870bcbc6ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, mesud pezeşkiyan, i̇ran, protesto, can kaybı, asker, sivil
donald trump, mesud pezeşkiyan, i̇ran, protesto, can kaybı, asker, sivil

İran’daki protestoların bilançosu açıklandı: '400 asker hayatını kaybetti'

15:16 26.02.2026
© Sputnik / Valeriy Şarifulinİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Valeriy Şarifulin
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ocak ayındaki olaylarda 300 ila 400 askerin ve en az 2 bin sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın öne sürdüğü 32 bin ölü iddiasını ise reddetti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ocak ayında yaşanan olaylara ilişkin ölü sayısını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında, olaylarda 300 ila 400 askerin ve 2 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın dile getirdiği 32 bin protestocunun öldürüldüğü yönündeki iddiayı gerçek dışı olarak nitelendirdi.
Devlet televizyonunda konuşan Pezeşkiyan, “Biz kendi halkımızı mı öldürdük?” ifadelerini kullandı. Resmi verilerin paylaşıldığını belirterek, daha yüksek rakam iddia edenlerin bunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.
Ocak ayı sonunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olaylardaki toplam can kaybının 3 bin 117 olduğunu açıklamıştı.
Pezeşkiyan, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün sivil vatandaşlar olduğunu vurguladı. Askeri personelin ise “kamu düzenini sağlamak amacıyla görev yaptığı” ifade edildi.
Meşhed, İran'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
DÜNYA
İran, protestolar sırasında ölen üç bine yakın kişinin isimlerini açıkladı
1 Şubat, 19:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала