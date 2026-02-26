İran’daki protestoların bilançosu açıklandı: '400 asker hayatını kaybetti'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/irandaki-protestolarin-bilancosu-aciklandi-400-asker-hayatini-kaybetti-1103833728.html
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ocak ayındaki olaylarda 300 ila 400 askerin ve en az 2 bin sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ocak ayında yaşanan olaylara ilişkin ölü sayısını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında, olaylarda 300 ila 400 askerin ve 2 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın dile getirdiği 32 bin protestocunun öldürüldüğü yönündeki iddiayı gerçek dışı olarak nitelendirdi.Devlet televizyonunda konuşan Pezeşkiyan, “Biz kendi halkımızı mı öldürdük?” ifadelerini kullandı. Resmi verilerin paylaşıldığını belirterek, daha yüksek rakam iddia edenlerin bunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.Ocak ayı sonunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olaylardaki toplam can kaybının 3 bin 117 olduğunu açıklamıştı.Pezeşkiyan, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün sivil vatandaşlar olduğunu vurguladı. Askeri personelin ise “kamu düzenini sağlamak amacıyla görev yaptığı” ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/iran-protestolar-sirasinda-olen-uc-bine-yakin-kisinin-isimlerini-acikladi-1103186292.html
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_00c5840da967fbc92f3f27870bcbc6ac.jpg
