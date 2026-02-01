https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/iran-protestolar-sirasinda-olen-uc-bine-yakin-kisinin-isimlerini-acikladi-1103186292.html

İran, protestolar sırasında ölen üç bine yakın kişinin isimlerini açıkladı

İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülke genelinde düzenlenen protestolar ve meydana gelen ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden üç bine yakın kişinin isimlerini... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülke genelinde düzenlenen protestolar ve meydana gelen ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin isimlerini açıkladı.İdareden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke genelinde son dönemde yaşanan protesto ve ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin isimlerinin yayınlanması emrini verdi.İdarenin sitesinde yayınlanan açıklamada, "Cumhurbaşkanının talimatıyla (işbu açıklamanın) ekinde, son protesto ve ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin listesi yayınlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Açıklamaya göre, resmi olarak açıklanan can kaybı sayısı (3 bin 117) ile yayınlanan isim sayısı arasında 131 kişilik bir fark olup, bu farkın söz konusu kişilerin kimliklerinin henüz tespit edilememiş olmasından kaynaklanıyor.

