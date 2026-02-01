Türkiye
İran, protestolar sırasında ölen üç bine yakın kişinin isimlerini açıkladı
İran, protestolar sırasında ölen üç bine yakın kişinin isimlerini açıkladı
İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülke genelinde düzenlenen protestolar ve meydana gelen ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden üç bine yakın kişinin isimlerini... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülke genelinde düzenlenen protestolar ve meydana gelen ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin isimlerini açıkladı.İdareden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke genelinde son dönemde yaşanan protesto ve ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin isimlerinin yayınlanması emrini verdi.İdarenin sitesinde yayınlanan açıklamada, "Cumhurbaşkanının talimatıyla (işbu açıklamanın) ekinde, son protesto ve ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin listesi yayınlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Açıklamaya göre, resmi olarak açıklanan can kaybı sayısı (3 bin 117) ile yayınlanan isim sayısı arasında 131 kişilik bir fark olup, bu farkın söz konusu kişilerin kimliklerinin henüz tespit edilememiş olmasından kaynaklanıyor.
19:15 01.02.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIAMeşhed, İran'da protestolar
Meşhed, İran'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Abone ol
İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülke genelinde düzenlenen protestolar ve meydana gelen ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden üç bine yakın kişinin isimlerini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülke genelinde düzenlenen protestolar ve meydana gelen ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin isimlerini açıkladı.
İdareden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke genelinde son dönemde yaşanan protesto ve ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin isimlerinin yayınlanması emrini verdi.
İdarenin sitesinde yayınlanan açıklamada, "Cumhurbaşkanının talimatıyla (işbu açıklamanın) ekinde, son protesto ve ayaklanmalar sırasında hayatını kaybeden 2 bin 986 kişinin listesi yayınlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamaya göre, resmi olarak açıklanan can kaybı sayısı (3 bin 117) ile yayınlanan isim sayısı arasında 131 kişilik bir fark olup, bu farkın söz konusu kişilerin kimliklerinin henüz tespit edilememiş olmasından kaynaklanıyor.
İran'ın başkenti Tahran'da protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
POLİTİKA
İran Devrim Muhafızları, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'i işaret etti: 'İran halkının yanında duracağız'
10 Ocak, 16:55
