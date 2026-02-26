Türkiye
İngiltere’den Ukrayna için askeri hazırlık: Kara ve hava kuvvetleri tatbikat yaptı
İngiltere’den Ukrayna için askeri hazırlık: Kara ve hava kuvvetleri tatbikat yaptı
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, parlamentoda yaptığı açıklamada İngiliz Kara Kuvvetleri ile Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırılması hazırlıkları kapsamında tatbikatlar yürüttüğünü söyledi.Healey, “İngiliz ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri şu anda hazırlık tatbikatları yürütüyor. Ayrıca silahlı kuvvetlerimizin konuşlandırma için gerekli tüm imkanlara sahip olmasını sağlamak amacıyla 200 milyon sterlin tahsis edildi” dedi.Healey ayrıca, gönderilecek muhtemel askeri birliğin yapısının ancak bir barış anlaşmasının imzalanmasının ardından ve anlaşmanın şartlarına uygun şekilde belirleneceğini ifade etti.Söz konusu hazırlıkların, 'İstekliler Koalisyonu' olarak adlandırılan ülkeler grubunun Ukrayna’ya güvenlik garantileri kapsamında asker gönderme planı çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Koalisyona üye devletler, salı günü liderler düzeyinde yapılan toplantıda Ukrayna’ya asker gönderme niyetlerini teyit etmişti.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’da NATO askerlerinin herhangi bir statüde konuşlandırılmasına hiçbir şekilde onay vermeyeceğini belirtmişti.
00:20 26.02.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİngiliz askeri / İngiltere askeri
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna’ya olası konuşlanma için hazırlık tatbikatları gerçekleştirdiğini açıkladı. Londra, bu kapsamda 200 milyon sterlin kaynak ayırdı.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, parlamentoda yaptığı açıklamada İngiliz Kara Kuvvetleri ile Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırılması hazırlıkları kapsamında tatbikatlar yürüttüğünü söyledi.
Healey, “İngiliz ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri şu anda hazırlık tatbikatları yürütüyor. Ayrıca silahlı kuvvetlerimizin konuşlandırma için gerekli tüm imkanlara sahip olmasını sağlamak amacıyla 200 milyon sterlin tahsis edildi” dedi.
Healey ayrıca, gönderilecek muhtemel askeri birliğin yapısının ancak bir barış anlaşmasının imzalanmasının ardından ve anlaşmanın şartlarına uygun şekilde belirleneceğini ifade etti.
Söz konusu hazırlıkların, 'İstekliler Koalisyonu' olarak adlandırılan ülkeler grubunun Ukrayna’ya güvenlik garantileri kapsamında asker gönderme planı çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Koalisyona üye devletler, salı günü liderler düzeyinde yapılan toplantıda Ukrayna’ya asker gönderme niyetlerini teyit etmişti.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’da NATO askerlerinin herhangi bir statüde konuşlandırılmasına hiçbir şekilde onay vermeyeceğini belirtmişti.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
DÜNYA
Peskov: Ukrayna’ya nükleer teknoloji transferi planlarının ifşası, hayata geçirilmesini engellemeli
Dün, 21:37
