Peskov: Ukrayna’ya nükleer teknoloji transferi planlarının ifşası, hayata geçirilmesini engellemeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Kiev’e nükleer teknoloji ve hatta nükleer silah verme planlarına ilişkin istihbaratın zamanında ifşasının, bu “çılgın... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Moskova’nın, Batılı ülkelerin Kiev’e nükleer teknoloji aktarma niyetlerine dair bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının bu planların uygulanmasını engelleyeceği beklentisi içinde olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü, söz konusu bilgilerin “asılsız olmadığını” vurgulayarak, Ukrayna’ya nükleer silah transferi tehdidinin gerçekten mevcut olduğunu dile getirdi:Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) verilerine göre, Londra ve Paris, Ukrayna’daki çatışma bölgesindeki durumun kendileri açısından vahametini kavrayarak, Kiev’e nükleer ya da en azından ‘kirli bomba’ verme seçeneğini değerlendiriyor. Olası seçenekler arasında, Fransız denizaltılarında kullanılan M51.1 balistik füzelerine ait TN75 tipi küçük ölçekli nükleer savaş başlığı da bulunuyor.SVR’ye göre, Batılı ülkeler, uluslararası hukukun açık ihlalini oluşturan bu planları, söz konusu silahın Ukrayna tarafından “kendi imkanlarıyla geliştirilmiş” gibi göstererek perdelemeye çalışıyor. Ancak Rus istihbaratı, bu ülkelerin sorumluluktan kaçamayacağını, “gizli olan her şeyin er ya da geç açığa çıkacağını” vurguluyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Kiev’e nükleer teknoloji ve hatta nükleer silah verme planlarına ilişkin istihbaratın zamanında ifşasının, bu “çılgın girişimlerin” önüne geçmesini umduklarını söyledi.
Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Moskova’nın, Batılı ülkelerin Kiev’e nükleer teknoloji aktarma niyetlerine dair bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının bu planların uygulanmasını engelleyeceği beklentisi içinde olduğunu belirtti.
Bu istihbaratın zamanında yayınlanmasının, bu çılgın, tamamen akıl dışı planların hayata geçirilmesi önünde bir engel olacağını umuyoruz.
Kremlin Sözcüsü, söz konusu bilgilerin “asılsız olmadığını” vurgulayarak, Ukrayna’ya nükleer silah transferi tehdidinin gerçekten mevcut olduğunu dile getirdi:
Bu durumda, İngiltere ve Fransa’nın bunu koro halinde doğrulamasını beklemek tuhaf olurdu.
Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) verilerine göre, Londra ve Paris, Ukrayna’daki çatışma bölgesindeki durumun kendileri açısından vahametini kavrayarak, Kiev’e nükleer ya da en azından ‘kirli bomba’ verme seçeneğini değerlendiriyor. Olası seçenekler arasında, Fransız denizaltılarında kullanılan M51.1 balistik füzelerine ait TN75 tipi küçük ölçekli nükleer savaş başlığı da bulunuyor.
SVR’ye göre, Batılı ülkeler, uluslararası hukukun açık ihlalini oluşturan bu planları, söz konusu silahın Ukrayna tarafından “kendi imkanlarıyla geliştirilmiş” gibi göstererek perdelemeye çalışıyor. Ancak Rus istihbaratı, bu ülkelerin sorumluluktan kaçamayacağını, “gizli olan her şeyin er ya da geç açığa çıkacağını” vurguluyor.