Peskov: Ukrayna’ya nükleer teknoloji transferi planlarının ifşası, hayata geçirilmesini engellemeli

Peskov: Ukrayna’ya nükleer teknoloji transferi planlarının ifşası, hayata geçirilmesini engellemeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Kiev’e nükleer teknoloji ve hatta nükleer silah verme planlarına ilişkin istihbaratın zamanında ifşasının, bu “çılgın... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Moskova’nın, Batılı ülkelerin Kiev’e nükleer teknoloji aktarma niyetlerine dair bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının bu planların uygulanmasını engelleyeceği beklentisi içinde olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü, söz konusu bilgilerin “asılsız olmadığını” vurgulayarak, Ukrayna’ya nükleer silah transferi tehdidinin gerçekten mevcut olduğunu dile getirdi:Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) verilerine göre, Londra ve Paris, Ukrayna’daki çatışma bölgesindeki durumun kendileri açısından vahametini kavrayarak, Kiev’e nükleer ya da en azından ‘kirli bomba’ verme seçeneğini değerlendiriyor. Olası seçenekler arasında, Fransız denizaltılarında kullanılan M51.1 balistik füzelerine ait TN75 tipi küçük ölçekli nükleer savaş başlığı da bulunuyor.SVR’ye göre, Batılı ülkeler, uluslararası hukukun açık ihlalini oluşturan bu planları, söz konusu silahın Ukrayna tarafından “kendi imkanlarıyla geliştirilmiş” gibi göstererek perdelemeye çalışıyor. Ancak Rus istihbaratı, bu ülkelerin sorumluluktan kaçamayacağını, “gizli olan her şeyin er ya da geç açığa çıkacağını” vurguluyor.

