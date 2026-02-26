Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ingiltere-ve-fransa-rusyaya-karsi-nukleer-bir-sahte-bayrak-planliyor-1103844536.html
'İngiltere ve Fransa, Rusya'ya karşı nükleer bir 'sahte bayrak' planlıyor'
'İngiltere ve Fransa, Rusya'ya karşı nükleer bir 'sahte bayrak' planlıyor'
Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Aleksadr Mikhailov, İngiltere ve Fransa'nın nükleer silah planının yanıltma harekatı 26.02.2026, Sputnik Türkiye
dünya
keir starmer
emmanuel macron
rusya
ukrayna
fransa
Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Aleksadr Mikhailov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'daki nükleer silah planının bir kaç amaca hizmet ediyor olabileceğini söyledi.Açıklamasında Mikhailov, söz konusu planın hangi amaçlara hizmet ediyor olabileceğini şöyle sıraladı:Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini koordine etme konusunda anlaştıklarını bildirmişti.Geçtiğimiz günlerde Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/uluslararasi-hukuk-uzmani-ukraynaya-nukleer-silah-verilecegi-tehdidi-stratejik-delilik-dunyayi-1103774583.html
rusya
ukrayna
fransa
22:10 26.02.2026
© SputnikRusya, ABD, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanelikleri
Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Aleksadr Mikhailov, İngiltere ve Fransa'nın nükleer silah planının yanıltma harekatı
Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Aleksadr Mikhailov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'daki nükleer silah planının bir kaç amaca hizmet ediyor olabileceğini söyledi.
Açıklamasında Mikhailov, söz konusu planın hangi amaçlara hizmet ediyor olabileceğini şöyle sıraladı:
AB elitleri, Ukrayna barış görüşmelerinde dışlanmaktan memnun değil. Bu nedenle Keir Starmer ve Emmanuel Macron nükleer meseleyi kullanarak müzakere masasında kendilerine yer açmaya çalışıyor olabilir.
İngiltere ve Fransa, Rusya’nın üzerine yıkılacak bir nükleer savaş başlığı patlatmasını sahte bayrak saldırısı olarak kurgulamayı planlıyor olabilir.
Rusya’ya karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya bir nükleer silah verilmesi olası görünmüyor, zira böyle bir durumda silahı sağlayan ülke, kaçınılmaz olarak Rusya’nın misilleme saldırısının hedefi haline gelir.
Ayrıca Ukrayna’nın bir 'kirli bomba' üretme ihtimali de bulunuyor. Bu, temelde patlayıcı bir düzeneğe bağlanmış radyoaktif atık içeren bir kapsül olup, patlama halinde geniş bir alanı radyasyonla kirletebilir.
Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini koordine etme konusunda anlaştıklarını bildirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını vurgulamıştı.
