https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ingiltere-ve-fransa-rusyaya-karsi-nukleer-bir-sahte-bayrak-planliyor-1103844536.html

'İngiltere ve Fransa, Rusya'ya karşı nükleer bir 'sahte bayrak' planlıyor'

'İngiltere ve Fransa, Rusya'ya karşı nükleer bir 'sahte bayrak' planlıyor'

Sputnik Türkiye

Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Aleksadr Mikhailov, İngiltere ve Fransa'nın nükleer silah planının yanıltma harekatı 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T22:10+0300

2026-02-26T22:10+0300

2026-02-26T22:10+0300

dünya

keir starmer

emmanuel macron

rusya

ukrayna

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094296921_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d612b6c97c03a3ebda8b104f15fa818.png

Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Aleksadr Mikhailov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'daki nükleer silah planının bir kaç amaca hizmet ediyor olabileceğini söyledi.Açıklamasında Mikhailov, söz konusu planın hangi amaçlara hizmet ediyor olabileceğini şöyle sıraladı:Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini koordine etme konusunda anlaştıklarını bildirmişti.Geçtiğimiz günlerde Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/uluslararasi-hukuk-uzmani-ukraynaya-nukleer-silah-verilecegi-tehdidi-stratejik-delilik-dunyayi-1103774583.html

rusya

ukrayna

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

keir starmer, emmanuel macron, rusya, ukrayna, fransa