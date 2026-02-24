https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/uluslararasi-hukuk-uzmani-ukraynaya-nukleer-silah-verilecegi-tehdidi-stratejik-delilik-dunyayi-1103774583.html

Uluslararası hukuk uzmanı: Ukrayna’ya nükleer silah verileceği tehdidi stratejik delilik, dünyayı felakete sürükler

Uluslararası kamu hukuku uzmanı, Amerikan, Avrupa ve Mısır Uluslararası Hukuk Dernekleri üyesi Prof.Dr. Muhammed Mehran, Fransa ve İngiltere’nin 'Ukrayna’ya nükleer silah verme' yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.Mehran, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna’ya nükleer silah sağlanabileceğine dair beyanlarının, “dünyayı topyekun nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakan stratejik bir delilik” olduğunu vurguladı.Bu tür bir adımın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) ihlal edeceğinin altını çizen Mehran, bunun onlarca yıllık silah kontrolü ve silahsızlanma çabalarını baltalayacağını ifade etti. Uzman, Rusya’nın müzakereye hazır olduğunu dile getirdiği bir dönemde Batı’nın tırmandırıcı adımlar atmasının, “çatışmayı çözmekten ziyade uzatmayı amaçlayan gerçek niyeti ortaya koyduğunu” söyledi.1968 tarihli NPT’nin, nükleer silahların nükleer olmayan devletlere devrini açıkça yasakladığını hatırlatan Mehran, anlaşmanın 1. maddesinin nükleer güçlere, herhangi bir biçimde nükleer silah devretmeme yükümlülüğü getirdiğini; 2. maddenin ise nükleer silaha sahip olmayan devletlere bu silahları edinmeme ve üretmeme yükümlülüğü yüklediğini belirtti. Ukrayna’nın, 1994 Budapeşte Mutabakatı çerçevesinde topraklarındaki Sovyet nükleer cephaneliğinden gönüllü olarak vazgeçtiğini ve NPT’ye nükleer silaha sahip olmayan devlet statüsüyle katıldığını hatırlattı.Uzman, Ukrayna’nın nükleer silahlandırılmasının, İngiltere, Fransa ve ABD’nin NPT’yi imzalamış nükleer güçler olarak “en ağır ihlallerden birini” işlemesi anlamına geleceğini kaydetti. Böyle bir ihlalin, nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin çökmesine ve “onlarca ülkenin nükleer silah peşine düşmesi için kapının ardına kadar açılmasına” yol açacağı uyarısında bulundu.Mehran, Rusya’nın bu tür bir adımın nükleer savaşa yol açabileceğine dair uyarısının “abartı değil, sonuçların gerçekçi bir değerlendirmesi” olduğunu vurguladı. Güncellenen Rus askeri doktrininin, varoluşsal bir tehdide yanıt olarak nükleer silah kullanımına izin verdiğini hatırlatan uzman, Rusya sınırlarının hemen dibinde Ukrayna’nın nükleer silahlandırılmasının “şüphesiz böyle bir varoluşsal tehdit” olarak değerlendirileceğini söyledi.Uzman, Batı’nın tırmandırıcı söylemi ile Rusya’nın müzakere sinyalleri arasındaki “çarpıcı tezat”a dikkat çekerek, Kremlin’in defalarca barışçıl çözüm ve ciddi müzakerelere hazır olduğunu açıkladığını, buna karşılık Batılı ülkelerin askeri ve diplomatik adımlarla gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü ifade etti. Mehran’a göre bu durum, “Batı’nın barış değil, Rusya’yı yıpratmak için çatışmayı uzatma peşinde olduğunu” gösteriyor.ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ilişkin değerlendirmesinde Mehran, Washington’da Rusya ile müzakere ve çatışmanın sonlandırılmasını isteyenlerle, gerginliği körükleyenler arasında bir bölünme bulunduğunu söyledi. Krizin seyrini, Trump’ın nihai tutumunun belirleyeceğini kaydeden Mehran, ABD güvenlik kurumları ve Avrupalı müttefiklerden gelen baskının, Washington’u tırmanmaya itebileceği uyarısında bulundu.Mehran, “Akıl ve sağduyu galip gelmezse dünya nükleer bir felaketin eşiğinde” ifadesini kullanarak, Rusya’nın meşru güvenlik çıkarlarına saygı gösteren acil ve ciddi müzakerelere başlanması çağrısında bulundu.

