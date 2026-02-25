Türkiye
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik var
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik var
Fenerbahçe, Nottingham Forest'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tam 7...
Fenerbahçe'de Fred ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de kimler sakat?Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.İngiltere'ye gidecek kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca, cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik var

15:26 25.02.2026 (güncellendi: 15:30 25.02.2026)
Fenerbahçe, Nottingham Forest'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tam 7 eksik bulunuyor.
Fenerbahçe'de Fred ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kimler sakat?

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.
İngiltere'ye gidecek kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca, cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:
Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.
