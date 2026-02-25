https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/fenerbahcenin-nottingham-forest-maci-kamp-kadrosu-aciklandi-7-eksik-var-1103801537.html

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik var

Fenerbahçe, Nottingham Forest'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tam 7...

Fenerbahçe'de Fred ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de kimler sakat?Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.İngiltere'ye gidecek kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca, cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:

