Alman basını: Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda Alman silahı imha edildi

Batılı ülkelerin Kiev rejimine temin ettiği asker, silah ve teçhizatın meşru hedef olduğu konusunda defaatle uyarılarda bulunan Rusya'nın büyük miktarda Alman... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Alman televizyonu Welt, Ukrayna'da imha edilen veya el koyulan Alman silahlarıyla ilgili bazı dikkat çekici istatistikler ortaya koydu.Almanya Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatıyla ilgili resmi verileri Mayıs 2025'ten beri gizli tutarken Welt televizyonunun elde ettiği verilere göre ciddi sayıda Alman silahı ve teçhizatı çatışmalar sırasında Rus ordusu tarafından yok edildi.Welt'in haberinde "Bu verilere göre, yaklaşık 13 Leopard 2 A6 ana muharebe tankı, 29 Leopard 1A5 tankı, 56 Marder piyade muharebe aracı ve en az 3 kendinden tahrikli obüs imha edildi veya ele geçirildi" dendi.Her şeyin ortada olduğunu belirten Welt, "Bütün bunlar, Almanya'nın Ukrayna'nın ana destekçilerinden biri olmasına rağmen, savaşın hem insani hem de askeri açıdan Almanya'ya çok pahalıya mal olduğunu gösteriyor" diye ekledi.

