Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/fsb-st-petersburgda-ust-duzey-bir-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1103826132.html
FSB, St. Petersburg’da üst düzey bir askeri yetkiliye yönelik terör saldırısını önledi
FSB, St. Petersburg’da üst düzey bir askeri yetkiliye yönelik terör saldırısını önledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg'da Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla planlanan, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T12:49+0300
2026-02-26T12:54+0300
dünya
rusya
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
st. petersburg
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
terör saldırısı
önleme
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7379bc94db8d11b7bb1b7106d997c1ba.jpg
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'da iki Rusya vatandaşının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla planladığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine yönelik terör saldırısı önlendi.İlgili açıklamada, “Terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan iki Rusya vatandaşının yasadışı faaliyetleri önlendi” ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan sanıklar, Ukrayna istihbarat servisleriyle Telegram üzerinden yaptıkları yazışmalarda terör saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını kabul ettiklerini, hedefteki kişinin adresini bulup, patlayıcıyı gizlendiği yerden alarak subayın otomobilinin altına yerleştirdiklerini itiraf etti.FSB mensupları bombayı bulup etkisiz hale getirmeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ukrayna-istihbarati-18-yasindaki-bir-kizi-kullandi-fsb-suikasti-son-anda-onledi-1102259695.html
rusya
st. petersburg
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a80f91f6fc7d102adc21fa019b0798c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), st. petersburg, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, terör saldırısı, önleme, telegram
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), st. petersburg, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, terör saldırısı, önleme, telegram

FSB, St. Petersburg’da üst düzey bir askeri yetkiliye yönelik terör saldırısını önledi

12:49 26.02.2026 (güncellendi: 12:54 26.02.2026)
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg'da Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla planlanan, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinin hedef alındığı terör saldırısının engellendiğini duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'da iki Rusya vatandaşının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla planladığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine yönelik terör saldırısı önlendi.
İlgili açıklamada, “Terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan iki Rusya vatandaşının yasadışı faaliyetleri önlendi” ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan sanıklar, Ukrayna istihbarat servisleriyle Telegram üzerinden yaptıkları yazışmalarda terör saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını kabul ettiklerini, hedefteki kişinin adresini bulup, patlayıcıyı gizlendiği yerden alarak subayın otomobilinin altına yerleştirdiklerini itiraf etti.
FSB mensupları bombayı bulup etkisiz hale getirmeyi başardı.
Dịch vụ an ninh liên bang của Nga (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna istihbaratı 18 yaşındaki bir kızı kullandı: FSB, suikastı son anda önledi
26 Aralık 2025, 10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала