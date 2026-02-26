https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/fsb-st-petersburgda-ust-duzey-bir-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1103826132.html
FSB, St. Petersburg’da üst düzey bir askeri yetkiliye yönelik terör saldırısını önledi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7379bc94db8d11b7bb1b7106d997c1ba.jpg
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'da iki Rusya vatandaşının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla planladığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine yönelik terör saldırısı önlendi.İlgili açıklamada, “Terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan iki Rusya vatandaşının yasadışı faaliyetleri önlendi” ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan sanıklar, Ukrayna istihbarat servisleriyle Telegram üzerinden yaptıkları yazışmalarda terör saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını kabul ettiklerini, hedefteki kişinin adresini bulup, patlayıcıyı gizlendiği yerden alarak subayın otomobilinin altına yerleştirdiklerini itiraf etti.FSB mensupları bombayı bulup etkisiz hale getirmeyi başardı.
12:49 26.02.2026 (güncellendi: 12:54 26.02.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg'da Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla planlanan, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinin hedef alındığı terör saldırısının engellendiğini duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'da iki Rusya vatandaşının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla planladığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine yönelik terör saldırısı önlendi.
İlgili açıklamada, “Terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan iki Rusya vatandaşının yasadışı faaliyetleri önlendi” ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan sanıklar, Ukrayna istihbarat servisleriyle Telegram üzerinden yaptıkları yazışmalarda terör saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını kabul ettiklerini, hedefteki kişinin adresini bulup, patlayıcıyı gizlendiği yerden alarak subayın otomobilinin altına yerleştirdiklerini itiraf etti.
FSB mensupları bombayı bulup etkisiz hale getirmeyi başardı.