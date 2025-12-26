https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ukrayna-istihbarati-18-yasindaki-bir-kizi-kullandi-fsb-suikasti-son-anda-onledi-1102259695.html
Ukrayna istihbaratı 18 yaşındaki bir kızı kullandı: FSB, suikastı son anda önledi
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden çatışmalarda Rusya ordusuna hiçbir şekilde karşı koyamayan Kiev rejimi, Rus topraklarında sabotaj ve kaos girişimlerini... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102259681_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_9b91e03c511b8692aee3cd881f717007.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının elemanladığı 18 yaşındaki bir kızın Rus askeri yetkiliye yönelik suikast planının son anda önlendiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasına göre Stavropol kentinde yaşayan Rus genç kız, Ukrayna istihbaratının görevlendirdiği dolandırıcılar tarafından kandırılarak saldırı yapmaya yönlendirildi. Genç kız, Kiev'den gelen talimatla 400 gram TNT eşdeğerindeki patlayıcıyı Stavropol'de görevli bir askeri yetkilinin aracına yerleştirme girişiminde bulundu.Zanlının suçüstü yakalandığını bildiren FSB, soruşturma sonucunda şüphelinin bu suçu, kendisini cezai kovuşturmayla tehdit eden dolandırıcıların telkinleriyle işlediğinin tespit edildiğini aktardı.FSB, zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığı bilgisini de paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/mitten-operasyon-yeni-yilda-saldiri-hazirliginda-olan-isidli-malatyada-yakalandi--1102258539.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102259681_167:0:1127:720_1920x0_80_0_0_0611f7f5f07500ec195ad548f9583baf.jpg
