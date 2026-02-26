https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/emekliler-merakla-bekliyor-bayram-ikramiyeleri-ne-kadar-olacak-1103825831.html

Emekliler merakla bekliyor: Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

AK Parti bayram ikramiyelerinde artışı da öngören bir mali paket üzerinde çalışıyor. Paketin bayram öncesinde TBMM’ye gelmesi bekleniyor. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin ne kadar artacağı merak konusu haline geldi. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından emekliler bayram aylıklarındaki artış oranını merak ediyor.Edinilen bilgiye göre; emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez verilen bayram ikramiyesi yüzde 25 oranında zamlanacak. 2025'te 4 bin liraya çıkarılan ikramiye 5 bin lira olacak. İkramiyenin artırılması için AK Parti Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı. İkramiye yüzde 25 zamla 5 bin liraya çıkarılacak.Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında Meclis gündemine alınması ve Ramazan Bayramı'ndan önce kanunlaştırılması bekleniyor. Teklifin bayram öncesinde kabul edilmesi bekleniyor.

SON HABERLER

