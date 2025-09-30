https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/define-avi-faciayla-bitti-iddiasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-iki-kisi-hastanede-1099802344.html

Define avı faciayla bitti iddiası: 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi hastanede

Define avı faciayla bitti iddiası: 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi hastanede

Antalya'da define aramak için kuyu kazdıkları öne sürülen üç kişi baygın olarak bulundu. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi hastanede tedavi altına alındı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Antalya Kepez'de ormanlık alanda define aramak için kuyu kazdıkları iddia edilen üç kişi, kuyudaki jeneratörden sızan gazdan zehirlendi. Bir kişi hayatını kaybederken iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kuyuda mahsur kaldılar, ekipleri aradılarKızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ve 1 kişinin de yardım esnasında fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyunun yanında isminin Selahattin olduğu öğrenilen kişiyi baygın buldu. Halat yardımıyla kazılan kuyuya inen ekipler, burada da baygın buldukları Zekeriya T. ve Emirkan K'yi dışarı çıkardı. Hastaneye kaldırılan Zekeriya T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.Öte yandan ekiplerce yapılan incelemede kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edildi ve bir jeneratör bulundu. Define aramak için kuyu kazdıkları iddia edilen 3 kişinin, çalıştırdıkları jeneratörün gazından zehirlendikleri öne sürüldü.

