https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/danimarka-24-martta-erken-secim-icin-sandik-basina-gidiyor-1103834142.html

Danimarka, 24 Mart'ta erken seçim için sandık başına gidiyor

Danimarka, 24 Mart'ta erken seçim için sandık başına gidiyor

Sputnik Türkiye

Danimarka’da seçim tarihi açıklandı: 24 Mart’ta sandık 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T15:01+0300

2026-02-26T15:01+0300

2026-02-26T15:14+0300

dünya

danimarka

erken seçim

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/06/1051481774_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6eeedea961a05c912dbc91d47a58910c.jpg

Seçim tarihine ilişkin resmi açıklama gelmeden önce, Frederiksen’in parlamentodan “özel nitelikte bir açıklama” talep etmesi siyasi kulisleri hareketlendirmişti. Grönland krizinin etkisiFrederiksen, Avrupa basınına göre, son aylarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Grönland’i ilhak etme yönündeki yeniden gündeme gelen ilgisine karşı sergilediği tutumla artan desteği değerlendirmeye çalışıyor. Kamuoyu yoklamaları, artan yaşam maliyetleri ve sosyal hizmetler üzerindeki baskılar nedeniyle oluşan memnuniyetsizliğe rağmen bu tutumun başbakanın popülerliğini artırdığını gösteriyor. Reuters'a göre de Grönland krizi, Frederiksen’in uluslararası profilini de yükseltti. Frederiksen kovid-19 pandemisi sırasında Danimarka’yı yönetmedeki hızlı müdahalesi ile dikkat çekmişti.Seçim, analizlere göre seçmenlerin hükümetin iç sorunlara yeterince odaklanmamasını cezalandırıp cezalandırmayacağını da ortaya koyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-basini-danimarka-trumpin-baris-kuruluna-davet-edilmedi-1102955658.html

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, erken seçim, avrupa