Danimarka, 24 Mart'ta erken seçim için sandık başına gidiyor
Danimarka, 24 Mart'ta erken seçim için sandık başına gidiyor
15:01 26.02.2026 (güncellendi: 15:14 26.02.2026)
Seçim tarihine ilişkin resmi açıklama gelmeden önce, Frederiksen’in parlamentodan “özel nitelikte bir açıklama” talep etmesi siyasi kulisleri hareketlendirmişti.
Daha önce seçimlerin bu yıl içinde yapılması bekleniyordu, ancak tarih netleşmemişti.
Frederiksen, Avrupa basınına göre, son aylarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Grönland’i ilhak etme yönündeki yeniden gündeme gelen ilgisine karşı sergilediği tutumla artan desteği değerlendirmeye çalışıyor.
Kamuoyu yoklamaları, artan yaşam maliyetleri ve sosyal hizmetler üzerindeki baskılar nedeniyle oluşan memnuniyetsizliğe rağmen bu tutumun başbakanın popülerliğini artırdığını gösteriyor.
Reuters'a göre de Grönland krizi, Frederiksen’in uluslararası profilini de yükseltti. Frederiksen kovid-19 pandemisi sırasında Danimarka’yı yönetmedeki hızlı müdahalesi ile dikkat çekmişti.
Seçim, analizlere göre seçmenlerin hükümetin iç sorunlara yeterince odaklanmamasını cezalandırıp cezalandırmayacağını da ortaya koyacak.