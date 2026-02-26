Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/danimarka-24-martta-erken-secim-icin-sandik-basina-gidiyor-1103834142.html
Danimarka, 24 Mart'ta erken seçim için sandık başına gidiyor
Danimarka, 24 Mart'ta erken seçim için sandık başına gidiyor
Danimarka’da seçim tarihi açıklandı: 24 Mart’ta sandık 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Grönland krizinin etkisi

Frederiksen, Avrupa basınına göre, son aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'i ilhak etme yönündeki yeniden gündeme gelen ilgisine karşı sergilediği tutumla artan desteği değerlendirmeye çalışıyor. Kamuoyu yoklamaları, artan yaşam maliyetleri ve sosyal hizmetler üzerindeki baskılar nedeniyle oluşan memnuniyetsizliğe rağmen bu tutumun başbakanın popülerliğini artırdığını gösteriyor. Reuters'a göre de Grönland krizi, Frederiksen'in uluslararası profilini de yükseltti. Frederiksen kovid-19 pandemisi sırasında Danimarka'yı yönetmedeki hızlı müdahalesi ile dikkat çekmişti.

Seçim, analizlere göre seçmenlerin hükümetin iç sorunlara yeterince odaklanmamasını cezalandırıp cezalandırmayacağını da ortaya koyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-basini-danimarka-trumpin-baris-kuruluna-davet-edilmedi-1102955658.html
danimarka
Danimarka, 24 Mart'ta erken seçim için sandık başına gidiyor

15:01 26.02.2026 (güncellendi: 15:14 26.02.2026)
© REUTERS / RITZAU SCANPIXDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen
Danimarka’da seçim tarihi açıklandı: 24 Mart’ta sandık
Seçim tarihine ilişkin resmi açıklama gelmeden önce, Frederiksen’in parlamentodan “özel nitelikte bir açıklama” talep etmesi siyasi kulisleri hareketlendirmişti.
Daha önce seçimlerin bu yıl içinde yapılması bekleniyordu, ancak tarih netleşmemişti.

Grönland krizinin etkisi

Frederiksen, Avrupa basınına göre, son aylarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Grönland’i ilhak etme yönündeki yeniden gündeme gelen ilgisine karşı sergilediği tutumla artan desteği değerlendirmeye çalışıyor.
Kamuoyu yoklamaları, artan yaşam maliyetleri ve sosyal hizmetler üzerindeki baskılar nedeniyle oluşan memnuniyetsizliğe rağmen bu tutumun başbakanın popülerliğini artırdığını gösteriyor.
Reuters'a göre de Grönland krizi, Frederiksen’in uluslararası profilini de yükseltti. Frederiksen kovid-19 pandemisi sırasında Danimarka’yı yönetmedeki hızlı müdahalesi ile dikkat çekmişti.
Seçim, analizlere göre seçmenlerin hükümetin iç sorunlara yeterince odaklanmamasını cezalandırıp cezalandırmayacağını da ortaya koyacak.
Donald Trump, Mette Frederiksen, Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
DÜNYA
Batı basını: Danimarka Trump’ın ‘barış kuruluna’ davet edilmedi
22 Ocak, 15:45
