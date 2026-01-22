Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Batı basını: Danimarka Trump'ın 'barış kuruluna' davet edilmedi
Barış Kurulu için imzalar bugün Davos’ta atılırken, Batı basını Danimarka’nın Trump’ın Barış Kurulu’na davet edilmediğini bildirdi.
2026-01-22T15:45+0300
2026-01-22T15:45+0300
Danimarkalı bir diplomat, Virginia markezli Politico’ya isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, Kopenhag’ın ‘barış kuruluna’ hiçbir zaman davet almadığını söyledi.Trump, çarşamba günü Davos’ta yaptığı bir konuşmada Danimarka’yı, Grönland’ı korumak için yeterince harcama yapmayan küçük bir ülke olarak nitelendirdi.ABD’nin, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Grönland üzerindeki Danimarka egemenliğini kabul etmesinin ‘aptalca’ olduğunu söyledi ve Danimarka’yı ABD’nin girişimlerine karşı direnmekle ‘nankörlükle’ suçladı.Eleştirmenler, konseyin taslak tüzüğünün yetki alanını ABD arabuluculuğunda İsrail-Hamas anlaşması kapsamında Gazze’de bir geçiş sürecini denetlemenin ötesine taşıdığını ve başkana orantısız derecede geniş yetkiler verdiğini söylüyor.Bu başkanlık görevini Trump’ın, potansiyel olarak ömür boyu elinde tutabileceği belirtiliyor.Putin’in ‘1 milyar dolar’ açıklamasıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada, konseyin “Filistin halkının acil sorunlarını çözmek ve Gazze’deki ağır insani sorunları gidermek” için hareket etmesi şartıyla, Batı’da dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar dolar katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.Moskova’nın, Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda çözülmesini temel öncelik olarak gördüğünü de ekledi.
15:45 22.01.2026
Barış Kurulu için imzalar bugün Davos’ta atılırken, Batı basını Danimarka’nın Trump’ın Barış Kurulu’na davet edilmediğini bildirdi.
Danimarkalı bir diplomat, Virginia markezli Politico’ya isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, Kopenhag’ın ‘barış kuruluna’ hiçbir zaman davet almadığını söyledi.
Trump, çarşamba günü Davos’ta yaptığı bir konuşmada Danimarka’yı, Grönland’ı korumak için yeterince harcama yapmayan küçük bir ülke olarak nitelendirdi.
ABD’nin, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Grönland üzerindeki Danimarka egemenliğini kabul etmesinin ‘aptalca’ olduğunu söyledi ve Danimarka’yı ABD’nin girişimlerine karşı direnmekle ‘nankörlükle’ suçladı.
Eleştirmenler, konseyin taslak tüzüğünün yetki alanını ABD arabuluculuğunda İsrail-Hamas anlaşması kapsamında Gazze’de bir geçiş sürecini denetlemenin ötesine taşıdığını ve başkana orantısız derecede geniş yetkiler verdiğini söylüyor.
Bu başkanlık görevini Trump’ın, potansiyel olarak ömür boyu elinde tutabileceği belirtiliyor.

Putin’in ‘1 milyar dolar’ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada, konseyin “Filistin halkının acil sorunlarını çözmek ve Gazze’deki ağır insani sorunları gidermek” için hareket etmesi şartıyla, Batı’da dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar dolar katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.
Moskova’nın, Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda çözülmesini temel öncelik olarak gördüğünü de ekledi.
Kremlin'de Putin-Abbas görüşmesi: 'Gazze Barış Kurulu'na 1 milyar dolar göndermeye hazırız'
