https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-basini-danimarka-trumpin-baris-kuruluna-davet-edilmedi-1102955658.html

Batı basını: Danimarka Trump’ın ‘barış kuruluna’ davet edilmedi

Batı basını: Danimarka Trump’ın ‘barış kuruluna’ davet edilmedi

Sputnik Türkiye

Barış Kurulu için imzalar bugün Davos’ta atılırken, Batı basını Danimarka’nın Trump’ın Barış Kurulu’na davet edilmediğini bildirdi.

2026-01-22T15:45+0300

2026-01-22T15:45+0300

2026-01-22T15:45+0300

dünya

danimarka

barış kurulu

gazze barış kurulu

donald trump

davet

grönland

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102519134_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d20c1d4d107716c8b1b951da5fd46942.jpg

Danimarkalı bir diplomat, Virginia markezli Politico’ya isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, Kopenhag’ın ‘barış kuruluna’ hiçbir zaman davet almadığını söyledi.Trump, çarşamba günü Davos’ta yaptığı bir konuşmada Danimarka’yı, Grönland’ı korumak için yeterince harcama yapmayan küçük bir ülke olarak nitelendirdi.ABD’nin, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Grönland üzerindeki Danimarka egemenliğini kabul etmesinin ‘aptalca’ olduğunu söyledi ve Danimarka’yı ABD’nin girişimlerine karşı direnmekle ‘nankörlükle’ suçladı.Eleştirmenler, konseyin taslak tüzüğünün yetki alanını ABD arabuluculuğunda İsrail-Hamas anlaşması kapsamında Gazze’de bir geçiş sürecini denetlemenin ötesine taşıdığını ve başkana orantısız derecede geniş yetkiler verdiğini söylüyor.Bu başkanlık görevini Trump’ın, potansiyel olarak ömür boyu elinde tutabileceği belirtiliyor.Putin’in ‘1 milyar dolar’ açıklamasıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada, konseyin “Filistin halkının acil sorunlarını çözmek ve Gazze’deki ağır insani sorunları gidermek” için hareket etmesi şartıyla, Batı’da dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar dolar katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.Moskova’nın, Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda çözülmesini temel öncelik olarak gördüğünü de ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kremlinde-putin-abbas-gorusmesi-gazze-baris-kuruluna-1-milyar-dolar-gondermeye-haziriz-1102950596.html

danimarka

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, trump, gazze barış kurulu, davet, grönland, haberler